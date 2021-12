Socialisten en groenen fluiten Verlinden terug over fiscale fraude

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zei dinsdagochtend in De Tijd dat er al veel overlegd is over het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan. Ze verwachtte niet dat de inhoud nog zou veranderen.

De socialisten en de groenen in de regering-De Croo aanvaarden niet dat de strijd tegen de fiscale fraude wegvalt als topprioriteit voor de politie in het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan. 'Dit is een heel fout signaal. Het gaat in tegen de geest van het regeerakkoord', stelt Joris Vandenbroucke (Vooruit).

De volgende vier jaar zal de strijd tegen de fiscale fraude niet langer een topprioriteit zijn voor de politie. In het Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025, dat op 1 januari van kracht wordt, staat de fiscale fraude niet langer bij de feno­menen die een ‘bijzondere aandacht’ verdienen van alle politie­diensten in ons land. In het vorige Nationaal Veiligheidsplan stond fiscale fraude wel nog in die lijst met topprioriteiten.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) verdedigde dinsdagochtend in De Tijd de keuze voor de zeven andere topprioriteiten, zoals drugs en verkeersveiligheid. Ook ernstige en georganiseerde sociale fraude, zoals gesjoemel met uitkeringen, blijft een topprioriteit voor de politie.

PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej stelde al gauw op Twitter zijn veto. 'De bestrijding van belastingfraude is volgens het plan van de minister van Binnenlandse Zaken niet langer een van de prioriteiten van de politie. Volstaan de herhaaldelijke internationale belastingschandalen dan niet? Dit is absoluut onaanvaardbaar en we laten het niet gebeuren. De twee ministers (Verlinden en Vincent Van Quickenborne, red.) moeten hun plannen herzien en fiscale fraude opnieuw in de top 7 zetten, die dan een top 8 kan worden.'

Ook Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke aanvaardt de beslissing niet. 'Dit is een heel fout signaal. Het gaat in tegen de geest van het regeerakkoord. We herinneren minister Verlinden graag aan de doelstelling van de regering om tegen 2024 1 miljard euro extra te halen uit de strijd tegen de fiscale fraude. Deze beslissing gaat ook in tegen het actieplan dat haar partijgenoot, minister van Financiën Vincent Van Peteghem, daarover heeft opgesteld en waarin de samenwerking tussen de fiscus en de politie nog wordt versterkt. Belastingfraude moet op alle fronten bestreden worden.'

Wij aanvaarden niet dat we maar een beetje gas terugnemen op dit vlak, we moeten juist meer doen. Joris Vandenbroucke Vooruit-Kamerlid

'Minister Verlinden zal dit nu misschien afdoen als een semantische discussie, maar de politie moet niet gewoon voortdoen, ze moet juist meer doen tegen fiscale fraude. Wij aanvaarden niet dat we maar een beetje gas terugnemen op dit vlak, we moeten juist meer doen. Het is ook ideologisch een fout signaal: niemand mag zich onttrekken aan de solidariteit.'

Ook de Kamerfractie Ecolo-Groen kan zich niet vinden in de beslissing. 'Ik heb me deze ochtend verslikt in mijn koffie toen ik dit las', zegt Kamerlid Stefaan Van Hecke. 'Ook de afvalzwendel en leefmilieu zijn trouwens geschrapt van de lijst met topprioriteiten en daar zijn we het ook absoluut niet mee eens. We gaan zowel de minister van Binnenlandse Zaken als van Justitie hierover vragen stellen in het parlement. Want dit strookt ook niet met hun eigen beleidsnota's, waarin ze juist wel inzetten op de belastingfraude en zware financiële criminaliteit. We moeten hier juist zwaarder op inzetten omdat het zo maatschappelijk relevant is, ook de milieumisdrijven met de 3M-vervuiling. Hier is duidelijk een mismatch met de plannen van de politietop. Het is essentieel dat dit wordt bijgestuurd. Want deze prioriteiten zijn niet louter symbolisch. Ze zijn richtinggevend als er binnen de politie aanwervingen gebeuren, middelen worden vrijgemaakt, opleidingen worden gegeven,...'

Maar Open VLD-Kamerlid Tim Vandenput heeft wel begrip voor de gemaakte keuzes. 'Ik volg de minister daarin. Er zijn te weinig politiemensen, en er zijn nieuwe uitdagingen zoals cybercriminaliteit die extra aandacht en middelen vragen', zegt hij aan Belga. Voor de aanpak van fiscale fraude kijkt Vandenput naar de belastingcontroleurs. 'Zij kunnen dat nog beter opsporen in boekhoudingen en rekeningen van bedrijven, zodat ze op voorhand al een deel van het werk doen en de politie zich op de kerntaken kan focussen.'

Pandora Papers

Vanop de oppositiebanken reageert PVDA-Kamerlid Marco Van Hees. 'Die oriëntatie is onbegrijpelijk', zegt hij, 'zeker na de Pandora Papers'. 'Maar dat ligt in de lijn van de Vivaldi-politiek die er blijkbaar de voorkeur aangeeft om langdurige zieke werknemers op te jagen.'

Verlinden zei dinsdagochtend nochtans dat al veel overlegd is over het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan. Ze verwachtte niet dat de inhoud nog zou veranderen. Vrijdag wordt het plan dan ook al voorgelegd aan de deel­staten op de Interministeriële Conferentie.