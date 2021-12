Somers: 'Racisme veroordelen is niet voldoende, we moeten actie ondernemen'

Voetbalclub Club Brugge, minister van Samenleven Bart Somers en de Brugse politie kondigen acties aan na het racisme-incident in de voetbaltopper tussen Club Brugge en Anderlecht.

Proces-verbaal

Ook de Brugse politie trad maandag in actie. Ze gaat een proces-verbaal opstellen naar aanleiding van het incident. 'We stellen ambtshalve een proces-verbaal op zodat we het makkelijker kunnen onderzoeken', zegt woordvoerster Lien Depoorter van politie Brugge.