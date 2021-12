Staatsblad was nooit zo dik: 127.808 pagina's

2021 gaat de boeken in als de omvangrijkste jaargang van het Belgisch Staatsblad. Met bijna 128.000 pagina's is het record uit 2019 met zo'n 8.000 bladzijden verbroken. Elke Belg wordt geacht op de hoogte te zijn van de informatie die in het Staatsblad verschijnt.

2021 is de omvangrijkste jaargang van het Belgisch Staatsblad. Vrijdag werden nog twee edities gepubliceerd, wat het aantal pagina's op 127.808 bracht. Dat zijn er ruim 8.000 meer dan in de vorige recordeditie, 2019.

Vorig jaar telde het Staatsblad iets minder dan 100.000 pagina's, maar dat was een uitzondering. Het was de enige keer in de voorbije vijf jaar dat de publicatie de kaap van 100.000 pagina's niet rondde.

'Hoewel dit jaar 'een vergelijkbaar covidjaar was' als 2020, telde het Staatsblad toch bijna 30.000 pagina's meer dan de vorige jaargang', zegt Wilfried Verrezen, de directeur van het Belgisch Staatsblad.

Overstromingsgevoelige gebieden

De verklaring ligt niet bij het coronavirus. Er worden wel veel coronabesluiten gepubliceerd. 'Maar die zijn meestal beperkt in volume', zegt Verrezen. Net zoals in 2020 leidde Covid-19 wel tot extra weekendedities.

Het verschil met 2020 werd gemaakt door een reeks publicaties van het Waalse Gewest over de plannen met overstromingsgevoelige gebieden. Die hadden overigens niets te maken met de zware overstromingen afgelopen zomer.

In 2002, het laatste jaar van de publicatie op papier, telde het Staatsblad zowat 63.000 pagina's.

'De plannen werden in verschillende stappen gepubliceerd en waren goed voor 27.000 extra pagina's', becijferde Verrezen. Zonder die publicaties zou geen sprake zijn van een nieuw record.