Strengere coronaregels verbieden fysieke algemene vergadering in flatgebouw

De strengere coronaregels hebben ook gevolgen voor de jaarlijkse algemene vergadering van mede-eigenaars in een appartementsgebouw. Die mogen niet langer fysiek plaatsvinden, alleen volledig digitaal.

Een algemene vergadering wordt beschouwd als een privébijeenkomst. Het Overlegcomité heeft vorige week beslist dat private bijeenkomsten - op enkele uitzonderingen na - verboden zijn. Of dat ook gevolgen had voor algemene vergaderingen, was nog niet duidelijk. Maar een vragenlijst (FAQ) heeft nu klaarheid geschept: ze zijn fysiek verboden.

Een jaarlijkse algemene vergadering is wettelijk verplicht. Sinds eind vorig jaar is het ook toegestaan vanop afstand deel te nemen aan een algemene vergadering van mede-eigenaars, als de bijeenroeping daarin voorziet. Die aanpassing van de wet kwam er na de vorige lockdown.

Een volledig digitale vergadering is niet zo vanzelfsprekend. Peter Bonhomme Syndicus

Maar een volledig digitale vergadering is niet zo vanzelfsprekend, zegt syndicus Peter Bonhomme, die aan de westkust een 100-tal gebouwen beheert. Zeker niet in grotere gebouwen.

Uitstellen

Als een vergadering niet digitaal kan plaatsvinden, kan ze rechtsgeldig worden uitgesteld tot een latere datum, staat nog te lezen in de FAQ. 'Zodra de maatregelen een fysieke algemene vergadering van mede-eigendom mogelijk maken, dienen ze zo vlug mogelijk georganiseerd te worden.'

De vraag is of dat praktisch haalbaar is. In het voorjaar vinden sowieso veel algemene vergaderingen plaats. Daar zouden dan de uitgestelde vergaderingen van de voorbije weken nog moeten worden tussen geschoven.