UZ Gent knipt in bedden op intensieve tijdens kerstvakantie

Het UZ Gent schroeft in de kerstperiode het aantal bedden op de afdeling intensieve zorg terug. Het ziekenhuis wil zijn personeel vakantie gunnen, maar verzekert dat het geen patiënten zal weigeren.

Het UZ Gent zal in de kerstperiode het aantal bedden op intensieve zorg verminderen zodat het ziekenhuispersoneel zijn geplande vakantie kan opnemen. Dat laat gedelegeerd bestuurder Eric Mortier dinsdag weten.

Het is de bedoeling om de capaciteit met ongeveer 20 procent af te bouwen. Momenteel zijn de 71 bedden op intensieve zorg bijna allemaal ingenomen, maar het ziekenhuis rekent erop te kunnen afbouwen nu de coronacijfers lijken te stabiliseren. Daarnaast is het van plan om geplande ingrepen uit te stellen.

'We bouwen in elke vakantieperiode het aantal bedden af', zegt Mortier. 'Maandag hebben we besloten dat ook nu te doen, ondanks de vierde golf. Onze mensen zijn uitgeput, ze hebben al twee jaar geen vakantie gehad. We zien het als een preventieve maatregel, want als ze nu niet rusten, riskeren we de komende maanden met nog grotere problemen te zitten.'

Geen zorg weigeren

Het ziekenhuis ziet zo'n 12 procent van zijn personeel uitvallen, door quarantaines, burn-outs en andere ziektes. Mortier vreest dat dat aantal nog oploopt als het personeel niet rust. 'We moeten nog maanden ter beschikking staan van de samenleving. De pandemie is nog lang niet gedaan en er zijn duizenden gevallen van uitgestelde zorg. Mensen moeten beseffen dat wij ook maar mensen zijn en dat het een ramp wordt als iedereen hier uitvalt.'

We gaan de patiënten geen zorg ontzeggen en we blijven onze solidariteit opnemen. Eric Mortier Gedelegeerd bestuurder UZ Gent

Patiënten weigeren of doorschuiven naar andere ziekenhuizen zal het UZ Gent niet doen. 'We gaan de patiënten geen zorg ontzeggen en we blijven onze solidariteit opnemen', zegt Mortier. 'We willen vooral een signaal aan de bevolking geven dat ze niet onbeperkt en oneindig haar zin kan doen zonder rekening te houden met het draagvermogen van de zorg.'

