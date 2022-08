Van Steenbrugge wil onderzoek naar vraag hem te vervolgen

Het openbaar ministerie (OM) schreef in de vordering dat Van Steenbrugge zijn cliënt, wiens zoon was opgepakt in het drugsonderzoek, in een telefoongesprek adviseerde belastend bewijsmateriaal te laten verdwijnen. Zijn cliënt ontkende dat in een verhoor en zei dat zijn juridische consultant wel zoiets had verklaard, mogelijk 'in een vlaag van uitbundigheid'.