Nu politici de verplichting van het coronavaccin op tafel leggen is het debat geopend. De argumenten pro lijken helder, maar een wonderoplossing is een verplichting niet.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en zijn Waalse collega Christie Morreale (PS) legden de verplichte vaccinatie dit weekend op tafel. Vicepremier Petra De Sutter (Groen) volgde maandag, al is het geen partijstandpunt. Ook Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) wil het debat over een verplichting aangaan.

De argumenten pro klinken helder. Een verplichte coronaprik helpt de intensieve zorg en de maatschappij te ontlasten. Bovendien kan het juridisch, toont de verplichting voor het poliovaccin. En het is transparanter dan niet-gevaccineerden via de coronapas almaar meer de toegang tot publieke plaatsen te ontzeggen.

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe minder niet-gevaccineerde mensen met corona in het ziekenhuizen belanden. Niet-gevaccineerden maken tien keer meer kans op een ziekenhuisopname wegens corona dan gevaccineerden. Bovendien circuleert het coronavirus minder hevig als meer mensen gevaccineerd zijn.

De essentie Verschillende politici roepen op tot een verplichte coronavaccinatie.

Hoewel de argumenten pro helder lijken, is een verplichte vaccinatie geen wondermiddel. Voor de vierde golf komt ze alleszins te laat.

Mondmaskers en testen blijven nodig om de druk op de ziekenhuizen te beperken.

Juridisch is een verplichting mogelijk. Maar wat met de sanctie: een geldboete en/of een gevangenisstraf?

Toch zouden de ziekenhuizen niet volledig gespaard blijven als iedereen gevaccineerd zou zijn. Ook gevaccineerden raken besmet en belanden in het ziekenhuis. De vaccins beschermen bij min-65-jarigen voor 90 procent, geen 100.

‘Een verplichte vaccinatie zal het probleem niet als bij wonder oplossen, en al zeker niet dat van de vierde golf’, zegt Steven Van Gucht, viroloog bij het wetenschappelijk instituut Sciensano. ‘De bekende recepten blijven nodig: thuiswerk waar mogelijk, mondmaskers, afstand houden van kwetsbare personen en testen. Wel kunnen die klassiekers minder ingrijpend uitgerold worden.'

Het beleid heeft te snel te veel sociale contacten toegelaten. We hadden dat veel beter uitgesmeerd. Steven Van Gucht Viroloog

Een verplichte vaccinatie betekent dus niet dat alle remmen los kunnen. Zonder extra maatregelen blijft de zorg onder druk staan. ‘Corona is niet louter het probleem van de niet-gevaccineerden, maar van ons allemaal’, zegt Van Gucht. ‘Het beleid heeft te snel te veel sociale contacten toegelaten. We hadden dat veel beter uitgesmeerd. Als we contacten geleidelijker laten toenemen, kan de hoogte van een vierde golf lager blijven.'

Haalbaar maar niet simpel

Wel is vaccinatie een kosteneffectieve maatregel. De vaccins zijn spotgoedkoop in vergelijking met de kostprijs van de testen en het platleggen van de samenleving.

Juridisch lijkt een verplichting mogelijk. 'We hebben al een precedent: de verplichte poliovaccinatie', zegt Christophe Lemmens, een advocaat gespecialiseerd in gezondheidsrecht en gastprofessor aan de Universiteit van Antwerpen. 'Het coronavirus is niet te vergelijken met polio, maar de juridische basis is dezelfde. Dus zo moeilijk is het niet.'

Lemmens pleit voor een grondig debat in de Kamer, na hoorzittingen met experten. ‘Dat vergt tijd: reken op maanden voor een verplichting juridisch rond is. En dan moet je nog beginnen aan de uitrol.’ Bovendien moet worden nagedacht over de boosterprik. Verplicht je de vaccinatie om de zes maanden of om het jaar?

Verplicht je de vaccinatie met het boosterprik om de zes maanden of om het jaar? Christophe Lemmens Specialist gezondheidsrecht en gastprofessor aan de Universiteit van Antwerpen

Maar de lastigste vraag is volgens Lemmens de sanctie. ‘Op het weigeren van een poliovaccin staat een geldboete en/of een gevangenisstraf. Wat doen we met het coronavaccin, dat misschien elk jaar moet worden toegediend? Dat wordt een aartsmoeilijke discussie.'

Tweedeling

Een verplichte vaccinatie lijkt transparanter dan het 2G-beleid, waarbij je gevaccineerd of genezen moet zijn om op restaurant of café te gaan. Dat beleid wordt een van de kernpunten van het Overlegcomité woensdag. Een negatieve test zou niet meer volstaan om een Covid Safe Ticket te krijgen. Velen zien dat als een verdoken verplichting.

De Sutter is resoluut tegen een 2G-beleid. ‘Dat leidt tot een tweedeling in de samenleving', zegt de vicepremier voor Groen, die ook verwijst naar het voorstel om de toegang tot de discotheken uit sluiten voor niet-gevaccineerden. Ze verkiest een duidelijkere lijn: een verplichting.

Bij een verplichting kanten de weigeraars zich straks misschien wel tegen elke vorm van vaccinatie. Ook voor hun kinderen. Steven Van Gucht Viroloog

De vraag is of ook een verplichting niet tot een tweedeling leidt. Rabiate tegenstanders zullen ook bij een verplichting het coronavaccin weigeren. In Brussel is 29 procent niet gevaccineerd. Vaak gaat het om mensen met een kwetsbaar socio-economisch profiel. Overtuig je hen met een financiële sanctie of met sensibilisering?