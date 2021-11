Vandenbroucke: 'Artsen kunnen niet zomaar andere teststrategie kiezen'

Na de huisartsen uit ook Leuvens professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis, lid van de expertengroep GEMS, kritiek op het nieuwe testbeleid. 'Dit zal de pandemie versnellen.'

'Ik begrijp die teststrategie niet vanuit virologisch standpunt', zei Lode Godderis zondag in De Ochtend op Radio 1. Godderis is professor arbeidsgeneeskunde aan de KULeuven en maakt ook deel uit van de expertengroep GEMS, die de overheid adviseert.

Om in het kader van de vierde coronagolf de druk op de testcentra en de eerstelijnszorg te verminderen, beslisten de verschillende ministers van Gezondheid zaterdag dat volledig gevaccineerden die als hoogrisicocontact beschouwd worden, binnenkort maar één keer in plaats van twee keer moeten worden getest. Dus wel nog op dag één, maar niet langer op dag zeven.

Het nieuwe testbeleid is niet optimaal, maar het is de bedoeling om snel te schakelen en snel testcapaciteit vrij te maken voor mensen met symptomen. Frank Vandenbroucke Federaal minister van Volksgezondheid

Godderis merkt echter op dat in de praktijk vaak 'testen op dag drie of vier positief worden'. Volgens de professor zullen zo dus besmettingen gemist worden. Hij vreest dat heel wat mensen na een negatieve test naar het werk zullen gaan, maar enkele dagen later dan toch besmettelijk blijken te zijn. 'Dat is een recept voor de versnelling van de pandemie.'

Eigen strategie

De huisartsen reageerden zaterdag al witheet op de nieuwe coronateststrategie waarover de ministers beslist hebben. 'We gaan die strategie niet toepassen', zei Roel van Giel, de voorzitter van huisartsenvereniging Domus Medica in het avondnieuws van VTM.

'We hadden een teststrategie uitgewerkt en we zullen die volgen', aldus Van Giel. 'Elk hoogrisicocontact gaat minimaal vijf dagen in quarantaine. De gevaccineerden kunnen op dag vijf een test laten afnemen met de code die ze krijgen van de overheid.'

Capaciteit vrijmaken

De huisartsen kunnen niet zomaar een andere, eigen strategie organiseren, zei federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zondag evenwel in het Eén-programma De Zevende Dag. Al gaf hij toe dat de nieuwe regeling 'niet optimaal is'.

Het gaat om een tijdelijke maatregel, benadrukt Vandenbroucke. 'Een test op dag 1 en dag 7 was theorie aan het worden, men kon niet meer volgen. Vanaf dinsdag geldt nu dat wie gevaccineerd is en een hoogrisicocontact had, zich zo snel mogelijk moet laten testen.'