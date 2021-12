Vervallen maaltijd- en ecocheques automatisch vernieuwd

Wie nog maaltijd- of ecocheques heeft die in 2021 zijn vervallen, zal voor dezelfde waarde nieuwe cheques krijgen die één en twee jaar geldig zijn.

‘Alle maaltijd- en ecocheques die in 2021 zijn vervallen en niet meer in aanmerking komen voor een verlenging worden opnieuw uitgegeven. De maaltijd- en ecocheques krijgen opnieuw een geldigheidsduur van respectievelijk één en twee jaar’, zegt volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri (CD&V), wiens amendement woensdag werd goedgekeurd. ‘Werknemers hoeven niets te doen. Ze zullen automatisch nieuwe cheques krijgen met dezelfde waarde als de vervallen cheques. Dat gebeurt zonder extra kosten. Zo komt de waarde van de cheques opnieuw toe aan de bedoelde eigenaar, de werknemer’, zegt ze.

Definitieve oplossing

Ook vorig jaar werd een amendement goedgekeurd om vervallen cheques in 2020 opnieuw uit te geven. Eerder dat jaar had de regering in volle coronacrisis cheques die in maart, april, mei en juni 2020 vervielen al verlengd met zes maanden.