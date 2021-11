Vierde golf spoelt ook over begroting

Het Rekenhof waarschuwt de regering-De Croo dat ze de opbrengst van een reeks begrotingsmaatregelen overschat. Sowieso komt het budget meteen onder druk te staan, nu er met de vierde coronagolf extra facturen aanspoelen, onder andere voor vaccins.

Het is geen vernietigend rapport, dat het Rekenhof aflevert over de federale begroting van 2022. Maar alle tikken die de cijferwaakhond vorig jaar al uitdeelde aan de Vivaldi-coalitie worden wel herhaald: een weinig transparante begrotingstabel, te veel uitgaven die in interdepartementale provisies worden ondergebracht, een rooskleurige voorstelling van de reële inspanning en maatregelen die ofwel overschat worden of waarover te weinig informatie is om het rendement te staven.

De essentie De doelstelling om het tekort van alle overheden in 2022 terug te brengen naar 25,5 miljard, of 4,9 procent van het bruto binnenlands product, staat al op losse schroeven.

De vierde coronagolf brengt extra uitgaven met zich mee en er is discussie over wie de factuur van de boosterprik zal dragen.

Het Rekenhof merkt bovendien op dat de opbrengst van een reeks begrotingsmaatregelen overschat is.

Via een waslijst aan kleine hervormingen op de arbeidsmarkt hoopt de regering volgend jaar 10.000 mensen aan het werk te krijgen. Dat moet 280 miljoen euro opbrengen, door extra belastinginkomsten en minder uitkeringen. Volgens het Rekenhof is dat een overschatting met 45 miljoen. Daarnaast werd geen rekening gehouden met de meeruitgaven voor de coronapremie en fiscaal gunstige overuren uit het recentste interprofessionele akkoord.

De federale regering gaat ervan uit dat de factuur van 527 miljoen euro voor het boostervaccin wordt terugbetaald door de deelstaten, maar die hebben dat niet in hun begrotingen ingeschreven.

De regering rekent zich ook rijk over de verwachte meeropbrengsten uit de verkoop van tabak, luidt het, omdat een sterke stijging in 2021 het gevolg is van een lagere verkoop in het coronajaar 2020. Het crossborderproject om de inning van verkeersboetes te verbeteren loopt vertraging op. Van de 100 miljoen inkomsten die voorzien waren in 2021 is maar 40 miljoen gerealiseerd. Bij de besparingen op professionele diesel (50 miljoen) en het expatregime ( 42 miljoen) is geen rekening gehouden met gedragsverandering en over de effectentaks (430 miljoen) wordt opgemerkt dat de impact van de antimisbruikbepaling onzeker is en er sowieso al zeven verzoeken tot vernietiging zijn ingediend bij het Grondwettelijk Hof.

De strijd tegen de fiscale en sociale fraude, waarvan de regering de meeropbrengst op 1 miljard heeft gezet tegen het einde van de legislatuur, blijft een evergreen in de debatten tussen de meerderheid en de oppositie. Het Rekenhof stelt dat het de voorziene opbrengst van 400 miljoen in 2022 niet kan staven, omdat een aantal berekeningen ontbreken en omdat nog gewacht wordt op een actieplan van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). Die kondigt aan dat het plan er tegen het einde van het jaar komt.

‘Het Rekenhof blijft terecht kritisch. We zullen in 2024 zien welke kleuter in het hoekje moet staan’, tweette N-VA-Kamerlid Theo Francken met een verwijzing naar de opmerking van premier Alexander De Croo (Open VLD) aan diens adres tijdens het allereerste begrotingsdebat.

Wie betaalt het boostervaccin?

Over de vele miljarden die al aan de coronacrisis verloren zijn gegaan, is er goed en slecht nieuws. Het Rekenhof denkt dat sommige maatregelen minder zullen kosten dan verwacht. Maar de factuur van het derde boostervaccin (527 miljoen) moet wel nog verrekend worden. De federale regering ging ervan uit dat de regio's die terugbetalen, maar dat staat voorlopig niet in hun begrotingen.

Daarnaast wordt ook weer massaal getest, wat ook die factuur - die al op 1 miljard staat - doet oplopen. En tot slot dringt de horeca aan op nieuwe steunmaatregelen, nu het nachtleven weer aan banden wordt gelegd - wat ook het aantal tijdelijk werklozen zal doen toenemen.

‘Voor de zaken die verplicht zijn te sluiten, zullen we steunmaatregelen nemen die vergelijkbaar zijn met wat we in het verleden hebben gedaan’, beloofde premier Alexander De Croo (Open VLD). Ook voor de horecazaken die door het sluitingsuur omzetverlies lijden, komt er een compensatie. Open VLD en stuurt aan op een nieuwe tijdelijke verlaging van de btw van 12 naar 6 procent, MR-minister van Middenstand David Clarinval zal wel weer met het tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen op de proppen komen.

Hetzelfde met de PS en de tijdelijke werkloosheid. In de regering-De Croo werd in september een verbeten strijd uitgevochten over het al dan niet verlengen van de steunmaatregelen in het laatste kwartaal van 2021. Dermagne wou toen een nieuw systeem van tijdelijke werkloosheid uitwerken in 2022, maar werd daarin niet gevolgd door de regering. ‘Die discussie zal opnieuw gevoerd moeten worden, maar omdat die hervorming tijd kost, zal in eerste instantie een verlenging van het huidige systeem aangewezen zijn’, zegt de woordvoerder van Dermagne.