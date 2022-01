Vijfduizend betogers tegen coronamaatregelen in Brussel

In Brussel betoogden zo'n 5.000 mensen tegen de coronapas en de coronamaatregelen. 'Tegenover enkele duizenden betogers , staan er miljoenen mensen die wel doen wat nodig is', reageerde premier Alexander De Croo. Enkele relschoppers zijn aangehouden.

De betoging gaat uit van 'Samen voor Vrijheid', een samenwerkingsverband van verschillende organisaties zoals Viruswaanzin, Vecht Voor Vrijheid, The Human Side, Belgians for Freedom en nog tientallen andere. Volgens de organisatoren polariseren de coronamaatregelen en de berichtgeving errond de samenleving en worden burgers opgedeeld in A- en B-burgers. 'De fundamentele grondrechten worden voorwaardelijk gemaakt', klinkt het.

Een eerdere betoging die door dezelfde mensen werd georganiseerd, op 21 november, bracht 35.000 mensen op de been. In de marge van de betoging kwam het toen tot zware rellen. Dit keer zijn er volgens de politie zo'n 5.000 deelnemers.

Coronapas

Ik ben blij hier zoveel mensen verzameld te zien', zei organisator Ezra Armakye. 'Mensen van alle afkomsten en overtuigingen, die samenkomen om duidelijk te maken dat we geen coronapas zullen dulden. We willen een overheid die kiest voor ondersteunende in plaats van repressieve maatregelen.'

De Brusselse politie pakte enkele mensen op die rel wilden schoppen na de betoging. Toen organisator Armakye wou tussenkomen om de gemoederen te bedaren, werd hij door de relschoppers uitgejouwd en weggejaagd. Een indrukwekkende troepenmacht sloot een deel van hen in de Kleine Wetstraat in, terwijl een ander deel het Jubelpark invluchtte. Om hoeveel arrestaties het gaat, is nog niet duidelijk. Voorlopig lijkt de rust teruggekeerd.

De Croo

'Tegenover de paar duizend betogers, staan er miljoenen mensen die wel doen wat nodig is', reageerde premier Alexander De Croo in VTM Nieuws. Hij haalde ook uit naar uitwassen bij de betogingen, zoals geweld tegen de politie. 'Wie zich misdraagt, zal worden aangehouden.'