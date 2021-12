Vincent Kompany klaagt racisme aan: 'Hele duel uitgescholden voor bruine apen'

Vincent Kompany was zondag furieus na het 2-2 gelijkspel in de topper tegen Club Brugge op de twintigste speeldag van de Jupiler Pro League. Niet de spelfases op het veld, maar het gedrag van de Brugse supporters was een doorn in het oog van de Anderlecht-coach. 'We zijn hier een hele wedstrijd uitgescholden voor bruine apen', zei hij voor de microfoon van rechtenhouder Eleven Sports.

'Ik ga gedegouteerd naar huis', opende Kompany zijn interview. 'De staf, de spelers en ikzelf zijn door het Brugse publiek een hele wedstrijd uitgescholden voor bruine apen. Ik heb het daar heel moeilijk mee. Er mag iets ludieks geroepen worden, maar we zijn hier met een heleboel mensen die veel gegeven hebben voor ons land. We komen hier gewoon voetballen. Ik wil niet in een conflict met Club Brugge terechtkomen, maar ik wil nu eigenlijk gewoon naar huis. Ik wil tijd doorbrengen met de mensen die belangrijk zijn voor mij.'

Kompany liet vervolgens verstek gaan voor de verplichte persconferentie. Club Brugge-coach Philippe Clement zei op de persbabbel geen racistische geluiden te hebben gehoord, maar gaf wel aan dat 'als iemand zo'n zaken roept dat absoluut niet de waarden zijn waar Club Brugge voor staat'.

Club Brugge postte na de wedstrijd nog een boodschap op sociale media. 'Club veroordeelt racisme', zo klonk het. 'Club Brugge, zijn supporters, staf, spelers, medewerkers en bestuur veroordelen ten strengste elke vorm van racisme. Deze enkelingen zijn niet representatief voor de waarden en normen van onze Club en hebben geen enkele plaats in Jan Breydel.'

De burgemeester van Brugge, Dirk De Fauw (CD&V), zegt in een Facebook-post dat hij ook aanwezig was in het Jan Breydelstadion en boven de dug-out van Vincent Kompany en zijn staf zat. 'Ik heb op geen enkel moment gehoord dat racistische uitspraken werden geroepen aan het adres van Vincent Kompany. Het zullen dus enkelingen zijn die dergelijke uitspraken hebben gedaan en zeker geen grote groep supporters.'

'Toch wil ik deze uitspraken onmiddellijk en duidelijk veroordelen', gaat De Fauw verder. 'In de volledige stad Brugge en dus ook niet in het Jan Breydelstadion kan enige vorm van racisme getolereerd worden. Ik wil mij dan ook namens de supporters die dergelijke uitspraken doen verontschuldigen tegenover Vincent Kompany en zijn staf en tegelijk een oproep doen naar alle voetbalsupporters om op geen enkele manier racistische uitlatingen te doen.'

Wrang gevoel

'Na afloop van de wedstrijd Club Brugge - RSC Anderlecht blijft onze club met een wrang gevoel achter', meldde paars-wit op zijn website. 'Op verschillende momenten tijdens de wedstrijd werden leden van onze coaching staff racistisch bejegend door personen uit het publiek. Ook spelers kregen tijdens het opwarmen aan de zijlijn beledigingen van racistische aard te horen. Het gedrag van enkelen werpt een schaduw over het Belgische voetbal. Dat dergelijke verwensingen weerklinken in een voetbalstadion mogen we als samenleving niet tolereren. De club wil door deze incidenten te benoemen en te veroordelen duidelijk stellen dat racisme op geen enkele manier een plaats heeft in onze voetbalstadions én daarbuiten.'