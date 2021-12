Vlaamse hr-directeur bij de NAVO: ‘Je hoeft niet van staal te zijn om de top te bereiken’

Nathalie Matthijs: ‘In onze maatschappij weten we gewoon niet hoe we met rouw moeten omgaan, besef ik nu.’

Nathalie Matthijs is sinds september de hr-directeur van de NAVO. Dat ze de top van zo’n machtige instelling heeft bereikt, dankt ze aan haar kwetsbaarheid. ‘Het verlies van ons dochtertje heeft alles veranderd.’

Beneden in de indrukwekkende hal van het NAVO-hoofdkwartier vind je een apotheek, een supermarkt, een kranten- en cadeauwinkel, en een Starbucks. ‘Ik haal er dagelijks mijn americano. Maar dat mag ik niet te luid zeggen, want mijn man werkt bij Nespresso,’ lacht Nathalie Matthijs.

Omdat ze voor dit gesprek iets meer discretie wil, trekken we naar The Compass - East, een statige vergaderzaal waar normaal staatshoofden en regeringsleiders van de dertig leden tellende militaire alliantie worden ontvangen. Sinds september is Matthijs hier deputy assistant secretary general for human resources. Hr-directeur van de 1.200 burgerpersoneelsleden van de organisatie, zeg maar. Ze maakte haar carrière bij de consultants IBM en Deloitte als specialist in publieke organisaties, en stapte in 2019 over naar de NAVO als head of talent management, waarna ze opklom in de hiërarchie.

Profiel Nathalie Matthijs Nathalie Matthijs (38) behaalde in 2004 haar kandidatuur in de rechten aan de Universiteit Gent en in 2006 haar master in de criminologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarna ging ze als consultant bij IBM werken, met overheidsorganisaties als specialisatie. In 2008 stapte ze over naar Deloitte, waar ze opklom tot directeur human capital. In 2019 begon ze bij de NAVO, eerst als head of talent management and hr integration. Sinds september is ze hr-directeur van het burgerpersoneel.

Op deze maandagochtend is het opvallend hoeveel personeelsleden de brede toegangsweg op lopen, tussen een stukje Berlijnse muur en een hoopje verwrongen staal uit een van de ingestorte Twin Towers. Van thuiswerk lijkt niet al te veel sprake. Maar daar is een goede reden voor, zegt Matthijs. ‘De NAVO heeft België als gastland. We volgen de coronaregels zo veel mogelijk, maar kunnen in bepaalde gevallen niet anders dan ervan afwijken. Wij werken met sterk beveiligde IT-systemen en de jongste weken gaat het geopolitiek echt niet goed in de wereld, met spanningen in de Balkan, Oekraïne en Rusland. Dus zijn er veel mensen die naar kantoor moeten komen om die geheime informatie te kunnen inzien. Thuiswerk kan voor hen gewoon niet.’

Maar voor andere werknemers wel?

Nathalie Matthijs: ‘In diensten als de mijne, waar je niet continu op die systemen moet, vraag ik wel uitdrukkelijk om zo veel mogelijk thuis te werken. Het openbaar vervoer zit vaak nog overvol, en we willen absoluut besmettingen vermijden. Gelukkig hebben we een vaccinatiegraad van 90 procent.’

‘Wij doen onze eigen track en trace om een optimale veiligheid te garanderen. En zo hebben we ontdekt dat er bijna geen besmettingen op kantoor zijn, wat natuurlijk te maken heeft met het feit dat bijna iedereen zijn eigen kantoor heeft, net omdat informatie vertrouwelijk moet worden behandeld en opgeslagen. Als er al collega’s elkaar besmetten, is dat in sociale omstandigheden. Op café of restaurant, bijvoorbeeld. Of door samen naar het voetbal te gaan kijken.’

Hoe gevaarlijk is corona voor een instelling die verantwoordelijk is voor de collectieve veiligheid?

Matthijs: ‘Onze continuïteit is enorm belangrijk. Daarom hebben we lang met A- en B-teams gewerkt, die elkaar niet mochten ontmoeten. De NAVO is een land op zich, met een brandweer en een medische dienst. Als onze brandweerdienst zou uitvallen, kunnen we geen ministeriële conferenties organiseren. Die zijn soms echt cruciaal.’

‘We zijn een organisatie die de veiligheid in de wereld probeert te garanderen. Dat kan je niet stilleggen. En we kunnen onze geclassificeerde informatie niet printen en naar huis meenemen. Als onze niet-geallieerden dat weten, krijg je morgen een inbraak bij een personeelslid en ligt al onze geheime informatie op straat.’

Wordt uw functie volledig beheerst door corona?

Schermvullende weergave ©Tim Dirven

Matthijs: ‘Niet helemaal, natuurlijk. Er zijn veel andere prioriteiten. Maar zoals veel beleidsmakers heb ik het gevoel dat we blijven aanmodderen. Nu is daar de omikronvariant. Daarover moeten we weer gaan samenzitten. Binnenkort is het vakantie en gaan veel van onze medewerkers naar hun thuisland. Wat doen we met de reisbeperkingen? Wat met de quarantaine? Opnieuw zijn het hoofdbrekens.’

‘Als morgen een oorlog uitbreekt en onze mensen zitten vast in het buitenland, hebben we een probleem. We hebben hier gelukkig heel plichtsbewuste mensen, die daar goed over nadenken. Daarom zijn er ook werknemers die al twee jaar hun familie niet hebben gezien.’

Kampt u met veel personeelsverloop?

Matthijs: ‘Soms is dat zelfs ingebouwd, omdat veel van onze lidstaten erop aandringen dat de contracten slechts tijdelijk zijn, om zo rotatie en kennisoverdracht naar het thuisland mogelijk te maken. Zelf heb ik een contract van twee keer drie jaar. Op het einde daarvan moet je sowieso iets anders zoeken.’

U moet echt vertrekken, ook al doet u uw job graag en goed?

Matthijs: ‘Op de hoogste echelons hanteren we dat rotatieprincipe, ja. Ik vind dat ook gezond. Zo importeer je nieuwe ideeën in je organisatie. En het houdt je scherp. Ik weet dat het nu moet gebeuren als ik iets wil veranderen. Er is geen tijd om op je lauweren te rusten. Het idee dat ik niet twintig jaar in dezelfde rol zal zitten, trekt me aan.’

Vindt u dat principe ook goed voor andere bedrijven?

Matthijs: ‘Je mag natuurlijk nooit je hele personeelsbestand volatiel maken. Je hebt altijd een basis nodig voor de continuïteit. Maar voor de toppers is het gezond, omdat ze op een kortere termijn veel moeten verwezenlijken als ze een grote impact willen hebben. Ook al vond ik dat aanvankelijk een heel vreemd idee. Maar zelfs hele goede mensen die vertrekken, worden vaak vervangen door andere goede mensen. Zo’n vertrek creëert weer opportuniteiten.’

U bent meer dan een personeelsdirecteur. U zit ook de vergadering voor waarin u de hr-belangen van dertig landen moet verzoenen.

Matthijs: ‘Om de vijf jaar verandert onze hr-strategie, en die beslissingen nemen we samen. Voor de landen die recentelijk toetraden, zoals Noord-Macedonië, is de diversiteit bij aanwervingen heel belangrijk. Zij willen geld steken in campagnes op pakweg LinkedIn, terwijl landen als Noorwegen, Duitsland of de VS vooral ons loonpakket willen optimaliseren om competitiever te worden op de arbeidsmarkt. Ons budget dwingt ons natuurlijk tot keuzes. Dat zijn zware onderhandelingen, waarbij ik soms mijn voorzittershamer moet bovenhalen.’

Heeft de NAVO last van de krapte op de arbeidsmarkt?

Matthijs: ‘Gelukkig zijn we een sterk merk en kunnen we in verschillende landen rekruteren. Maar net als in veel organisaties is het moeilijk om digitale profielen en cyberexperts aan te trekken. En als we iemand vinden, moeten we enkele maanden wachten op een veiligheidscheck voor die kan beginnen. Tegen dan is die soms al elders aan de slag. Heel frustrerend.’

Duurt dat zo lang?

Matthijs: ‘Ik ben in de zomer aangeworven, en ik kon pas in januari beginnen. En ik ben dan nog een gemakkelijk geval, omdat ik nooit in het buitenland heb gewoond, en er dus geen buitenlandse inlichtingendiensten moesten worden ingeschakeld om me na te trekken. In sommige gevallen duurt dat 18 maanden.’

Wat wordt er dan gecheckt?

Matthijs: ‘Die veiligheidsmachtiging komt van het land waarvan je afkomstig bent, en dat is ook voor mij een black box, ik heb daar geen zicht op. Ik denk dat het vooral belangrijk is geen informatie achter te houden. Neem nu het totaal uit de lucht gegrepen voorbeeld dat ik een buitenechtelijke relatie zou hebben met een iemand uit een land waarmee de NAVO-banden moeilijk liggen. Als ik dat toegeef, zullen ze dat onderzoeken. Maar als ik het proactief zeg, weten ze dat ik te goeder trouw ben. Als ik erover lieg, is er natuurlijk wel een probleem.’

De veiligheidsdiensten komen het dus te weten als u een buitenechtelijke relatie zou hebben met iemand uit zo’n land?

Matthijs: ‘Ja, en dus moet je eerlijk zijn. Elk aspect van je privéleven dat impact kan hebben op de veiligheid van de NAVO moet je signaleren. Als morgen onder verdachte omstandigheden in mijn huis wordt ingebroken, moet ik dat melden.’

‘Wij krijgen ook opleidingen over hoe we met sociale media moeten omgaan. Stel dat iemand informatie van je wil, en die ziet op sociale media dat je elke dag met de hond gaat wandelen, dan kan die hypothetisch die informatie gebruiken om ook te gaan wandelen en zo vriendschap met je te proberen sluiten.’

Dertig landen betekent dertig culturen. Brengt dat extra uitdagingen met zich?

Schermvullende weergave ©Tim Dirven

Matthijs: ‘Dat valt mee. Alleen rond het MeToo-thema merken we soms spanningen, omdat ze in sommige culturen nu eenmaal persoonlijker omgaan met collega’s dan in andere, door sneller een schouderklopje of een kus te geven. Een baas uit zo’n land die een ondergeschikte uit een ander land te pas en te onpas aanraakt, zelfs als dat niet met seksuele intimidatie te maken heeft, leidt soms tot problemen.’

‘Ik neem elke klacht ernstig, omdat zoiets een enorme invloed kan hebben op de rest van je carrière. Als je een narcistische manager hebt die overdreven controleert en verwijten naar jonge mensen lanceert, kan je werknemers krijgen die daar jarenlang de gevolgen van dragen. Zowel mannen als vrouwen kunnen zo’n persoonlijkheid hebben. Ik ken mensen die na zo’n ervaring met een leidinggevende overdreven opletten wat ze zeggen en doen, continu stress ervaren op de werkvloer, en uiteindelijk een burn-out krijgen. Zoiets kan je niet laten gebeuren, al betekent dit dat je met formele regels wat de spontaneïteit uit je organisatie haalt. Wij hebben nu een beleidsnota van 35 pagina’s waarin beschreven staat wat wel en niet kan.’

Wat is het ergste dat u al hebt meegemaakt?

Matthijs: ‘In mijn eerste job als consultant had ik een collega die regelmatig ongepaste opmerkingen maakte. Ik was 23 en durfde niets te zeggen. Toen hij op een dag een vuile en seksuele uitspraak deed, werd ik fysiek bijna onwel en ben ik weggelopen. Ik weet zeker dat hij goed wist wat hij aan het doen was. Hij scheen er zelfs plezier in te hebben. Toen heb ik al mijn moed samengeraapt en ben ik naar zijn baas gestapt. Die zei: ‘Tja, je ben hier niet in de VS, hè, meiske. Ik snap dat het lastig is, maar we kunnen daar niet veel aan doen. Wil je echt je carrière schaden en bekendstaan als een amokmaker?’ Uit zelfrespect heb ik ontslag genomen en ben ik voor de concurrentie gaan werken.’

‘Dat voorval vergeet ik nooit. Ik ben die collega later nog eens tegengekomen, en de walging kwam meteen terug. Je moet niet fysiek worden aangerand om seksueel geïntimideerd te zijn, verre van zelfs. Zulke opmerkingen of insinuaties horen niet thuis op de werkvloer. Ook al zijn ze grappig bedoeld, want dat zeggen velen als ze achteraf met klachten worden geconfronteerd. Maar uiteindelijk is de reactie van die baas nog erger. En ik zou hem dat ook wel eens willen zeggen. Ik denk dat hij totaal geen idee heeft van wat voor impact dat voorval op mij heeft gehad als jonge werknemer. Vandaag word je voor zoiets ontslagen. De tijden zijn gelukkig veranderd.’

De top van de Belgische beursgenoteerde bedrijven bestaat nog altijd voor 86 procent uit mannen, bleek onlangs uit onderzoek van De Tijd.

Matthijs: ‘Bij ons zijn er 30 procent vrouwen in topfuncties, er is dus ook nog wat werk aan de winkel. Het probleem is: managers hebben de neiging zichzelf aan te werven, je kloont jezelf bij wijze van spreken. Daarom moeten in onze selectiecomités minstens twee van de vier leden vrouw zijn. Al merk ik wel nog dat veel vrouwen schrik hebben om bepaalde jobs aan te nemen.’

‘Met mijn verhaal wil ik aantonen dat het wel kan: ik ben niet van staal en ik zorg voor een goede balans tussen werk en privé. Ik trek mijn grenzen, en ga ervan uit dat dat oké is, zolang mijn werk in orde is. Het lukt me perfect om elke ochtend, meestal elke avond en elk weekend mijn kinderen te zien en aandacht te geven. Maar daarvoor moet je ook zaken kunnen loslaten, en hulp aanvaarden, ook van je partner, die het op een andere manier doet dan je zelf zou willen.’ (lacht)

Als achtjarig meisje wilde u premier worden.

Matthijs: ‘Of paus! Maar dat kon niet als meisje, zei mijn moeder. Daarom was het dus alleen premier.’

Ziet u zichzelf alsnog in de politiek gaan, in de voetsporen van uw vader, die CD&V-burgemeester was in Eeklo?

Matthijs: ‘Ik volg de politiek op de voet en zie hoe hard die mensen hun best doen. Maar onze maatschappij is zo gepolariseerd dat ze voor niemand goed kunnen doen. Ik heb soms medelijden. Ik denk niet dat ik al die kritiek - op je woorden, op je uiterlijk - zou aankunnen. Ik zou me opgejaagd wild voelen. Dan liever een volgende job in de luwte, ergens in een groot bedrijf of een grote administratie.’

‘Nu al ondervind ik dat ik sneller aan kritiek word onderworpen, gewoon omdat ik een jonge vrouw ben. En ik was altijd al heel onzeker. Ik heb een netwerk van mensen rond mij bij wie ik terechtkan om mijn verhaal te doen. Mocht ik dat niet hebben, zou ik zo’n job niet kunnen doen.’

U hebt voor deze functie gesolliciteerd omdat uw voorganger, en toenmalige baas, plots overleed.

Matthijs: ‘Dat is nu iets meer dan een jaar geleden. Hij vroeg me op een vrijdag hem te vervangen. Hij voelde zich niet goed. De maandag nadien was ik met hem aan het sms’en over een dringend dossier, toen de berichtjes om 16 uur plots stopten. De volgende ochtend kreeg ik telefoon van zijn echtgenoot uit het ziekenhuis om te zeggen dat hij gestorven was.’

‘De verslagenheid was enorm. Ons zeventigkoppig team zat in zak en as. Hij was een erg warme en competente manager, voor wie iedereen wilde werken. Terwijl ik geblokkeerd was van verdriet, heb ik me moeten herpakken om de zaken over te nemen. Die voorbije maanden waren de moeilijkste uit mijn carrière. Als ik het lastig heb, kijk ik nog altijd naar zijn foto op mijn bureau om te vragen wat hij zou doen. Helaas volgt er geen antwoord.’ (lachje)

Was het vanzelfsprekend dat u hem opvolgde?

Matthijs: ‘Tijdens een functioneringsgesprek een paar maanden voor zijn overlijden had hij nog gezegd dat hij mij als zijn opvolger zag. Ik ben toen keihard in de lach geschoten. ‘Dat kan ik helemaal niet’, zei ik. Maar ik heb dat gesprek wel onthouden. En na een paar maanden worstelen ben ik er toch voor gegaan. Eerst vond ik het moeilijk in zijn voetsporen te treden. Maar sinds ik de functie officieel, en niet meer ad interim, uitvoer, besef ik dat ik het op mijn eigen manier moet doen. Hij werkte meer volgens het boekje, ik heb het moeten leren dat het oké is de zaken pragmatisch en spontaan aan te pakken. Sindsdien ben ik een ander mens geworden.’

Hebben sommige vrouwen nog te veel last van schroom om carrière te maken?

Matthijs: ‘Bij veel vrouwen in mijn omgeving merk ik dat, ja. Maar zodra je het van jezelf beseft, kan het ook een troef worden. Omdat je nooit iets ondoordachts zal doen. En mensen spreken ook liever met iemand die bescheiden is. Ik zal altijd luisteren en ben nooit belerend.’

‘Al heb ik al veel nachten wakker gelegen van de onzekerheid. Maar nu ben ik trots op de groei die ik heb doorgemaakt: van iemand die onder de vleugels van haar baas werkte tot een manager die stevig in haar schoenen staat, en dat in een jaar tijd. Ik zie dat nu ook gebeuren bij andere mensen rond mij, en dat doet deugd.’

Gaat in bedrijven veel potentieel verloren omdat schuchtere en onzekere werknemers minder snel worden opgemerkt?

Matthijs: ‘Je moet die mensen meer ondersteunen door hen in contact te brengen met meer ervaren werknemers in het bedrijf. Veel gaat verloren door aannames: ‘Ik ga dat nooit kunnen...’ En als je met hogere echelons in contact komt, merk je dat die mensen met dezelfde bekommernissen sukkelen als jij.’

‘Michelle Obama schrijft het in haar biografie over minderheden: op alle niveaus kampen ze met dezelfde problemen, maar het zijn zij die ermee om kunnen en hun kwetsbaarheden als opportuniteiten zien, die slagen. Als je daarop zou werken met personal coaching, krijg je veel meer diversiteit op directieniveau.’

Enkele jaren geleden verloor u een kindje tijdens de zwangerschap. U zei eerder in een interview dat dat verlies voor u veel heeft veranderd, ook in uw carrière.

Matthijs: ‘Het heeft alles veranderd. Eline, ons derde kindje, is dood geboren na vijf maanden zwangerschap. Lichamelijk herstel je snel, en je familie en de maatschappij gaan ervan uit dat je daar vlug over bent. Niemand heeft haar ooit gezien, behalve mijn man en ik. En de dokters en verpleegkundigen, natuurlijk. En dus wordt zo’n zwangerschap snel vergeten. Eigenlijk is dat niet oké. Een kind is een kind. En elke situatie is natuurlijk anders, maar ik merk dat veel lotgenoten er hetzelfde over denken. Het is niet omdat Eline nooit buiten de baarmoeder heeft geleefd dat wij geen kind kwijt zijn.’

‘De verwerking heeft heel veel tijd en energie gevraagd. Mijn werk interesseerde me niet meer, ik vergat alles. En zelfs toen ik opnieuw zwanger werd, had ik totaal geen plezier meer aan mijn bestaan. Ik heb van dat jaar bijna geen leuke herinneringen. Er zijn zelfs foto’s van op reis waar ik niet eens meer van weet dat we er echt zijn geweest. Ik leefde in een complete waas. Verdriet verwerken vraagt veel van een mens. We zijn ons daar als maatschappij te weinig van bewust.’

‘Na die moeilijke periode besefte ik dat ik een nieuw professioneel doel nodig had, iets minder commercieels dan consultancy. Toen is de NAVO op mijn pad gekomen. Ook de relatie met mijn kinderen veranderde. Vroeger voelde opvoeden soms als corvee. Ik was een carrièregericht persoon en mijn twee kinderen waren daar soms een last in. Nadien kreeg ik een veel warmere en diepere relatie met hen.’

Hoe kijkt u terug op die periode?

Matthijs: ‘Ik vind het spijtig dat we Eline niet hebben kunnen begraven. Na het nieuws dat Eline het niet zou halen, zorgde het ziekenhuis meteen voor psychologische begeleiding. Maar dat ging gewoon te snel. Een uur later zaten we al bij een psycholoog van het ziekenhuis, die vroeg wat we met de begrafenis zouden doen. Maar op dat moment, in al onze boosheid en rouw, konden we dat niet aan.’

‘Later bleek dat dit een stuk van mijn rouwproces heeft geblokkeerd, omdat ik niet wist waar ze was. Samen met onze kinderen hebben we dan zelf een grafje gemaakt in de tuin, waarin ik ook een brief voor haar heb begraven. Dat bood veel troost. Maar ik vind het nog altijd moeilijk dat we nooit die symboliek van het echte graf zullen hebben. In onze maatschappij weten we gewoon niet goed hoe we met rouw moeten omgaan, besef ik nu.’

Uw dochtertje, uw baas. De dood is wel heel aanwezig geweest.