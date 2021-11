Vlaanderen loopt achter met derde prik

In Vlaanderen heeft 28 procent van de 65-plussers een boostershot gekregen. Het loopt daarmee achter op Brussel en Wallonië, die respectievelijk 32 en 37 procent derde prikken bij 65-plussers gezet hebben. Met de huidige vaccinatiesnelheid lukt het Vlaanderen nooit alle 65-plussers voor het einde van het jaar een boostershot te geven.

Op basis van het advies van de Hoge Gezondheidsraad werd eind september beslist elke 65-plusser een boostervaccin aan te bieden. Dat is nodig omdat uit studies blijkt dat de werkzaamheid van de coronavaccins er na enkele maanden op achteruitgaat.

Het plan van de ministers van Volksgezondheid was alle 65-plussers tegen het einde van het jaar een derde keer te vaccineren. In het huidige tempo lukt dat Vlaanderen nooit.

'Het huidige tempo is geen referentie voor de toekomstige snelheid', zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 'De komende weken halen we dat in. Het blijft de ambitie voor 31 december de grootste groep 65-plussers te vaccineren.'

De redenen voor de vertraging zijn divers. Zo moeten er simpelweg meer prikken gezet worden in Vlaanderen, klinkt het. Er wonen iets meer 65-plussers en ook de vaccinatiegraad ligt iets hoger. Meer bovenarmen betekent meer werk en meer organisatie.

Ook het interval zou een rol spelen. Na shots met Pfizer en Moderna moet zes maanden gewacht worden, na AstraZeneca en het Johnson&Johnson vier maanden. 'Ongeveer 33 procent van de Vlaamse 65-plussers zit nog niet aan dat interval', zegt Moonens. 'In november zullen we dus meer mensen vaccineren dan in oktober.'

Toch verklaart dat het verschil met Wallonië en Brussel niet helemaal. De vaccinmix is daar niet helemaal anders en de vaccinatie in Vlaanderen gebeurde sneller.

Vaccinatiecentra

De angel zit vooral bij de Vlaamse vaccinatiecentra. 'Veel Vlaamse centra gingen ervan uit dat ze op 15 oktober zouden stoppen', zegt Gudrun Briat, de woordvoerster van de taskforce vaccinatie. 'Terwijl sommige centra werden gesloten of samengevoegd, moesten ze opeens versnellen. Die reorganisatie had een vertragend effect.'

Terwijl andere regio's vaker kleinschalige of mobiele opties hadden, koos Vlaanderen van bij het begin van de vaccinatiecampagne voor grote vaccinatiecentra. Dat bewees zijn nut, maar die grote centra moeten wel weer opstarten.

Vooral vrijwilligers en personeel vinden wordt geen sinecure. 'Er is zeker een moeheid bij de vrijwilligers', zegt Briat. 'Maar we hopen dat we opnieuw veel geëngageerden vinden om de machinerie te laten draaien.' Briat maakt zich sterk dat de vertraging kan worden ingehaald. 'Het wordt een uitdaging, maar we hebben in het verleden al bewezen dat we het kunnen.'

Zorgverleners

Het toedienen van de derde prik werd in België mondjesmaat beslist. Voor mensen met een verzwakte immuniteit en 65-plussers viel de beslissing in september. De zorgverstrekkers hoorden eind oktober dat ze recht hadden op een booster. Vanaf half december sluiten ook wie gevaccineerd werd met Johnson & Johnson aan. Daarna zou AstraZenaca volgen, al moet dat nog beslist worden. In 2022 komt er een boosterprik voor iedereen.

Bij de zorgverleners in de ziekhuizen klinkt gemor. 'Onze derde dosis werd al op 30 oktober beslist, maar 17 dagen later ontvingen we nog niets', zegt Geert Desmet, diensthoofd longziekten van het AZ Damiaan in Oostende. 'Ik begrijp er niets van. Het zorgpersoneel extra beschermen is toch een no-brainer om uitval tegen te gaan, zeker in een vierde golf.'

Volgens Moonens vraagt het even tijd om dat organisatorisch rond te krijgen. 'Deze week worden de boosters geleverd aan de ziekenhuizen. Het is al bij al snel gegaan.'

Steeds meer bewijs

Studies tonen aan dat de kracht van de coronavaccins afneemt na verloop van tijd. Uit een studie in het vakblad Science bleek dat het J&J-vaccin na zes maanden nog maar voor 13,1 procent beschermt tegen besmetting. Hoewel de resultaten van de studie betwist worden, is er consensus dat de effectiviteit van J&J en AstraZeneca afneemt.

Voor de werkzaamheid van de boosters is almaar meer bewijs. Uit een nieuw rapport uit het Verenigd Koninkrijk blijkt een derde dosis met Pfizer bij 50-plussers erg doeltreffend tegen symptomatische infectie. De resultaten volgen een Israëlische studie met soortgelijke resultaten.