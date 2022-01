Volgende week opnieuw Overlegcomité

Premier Alexander De Croo plant deze maand twee bijeenkomsten van het Overlegcomité over de aanpak van de coronapandemie. Een eerste vergadering vindt donderdag al plaats.

Of er grote veranderingen in het verschiet liggen, is onduidelijk. Volgens een regeringsbron zou het vooral de bedoeling zijn om een planning op te maken met perspectief voor de betrokken sectoren.