Warmste Week brengt 3,2 miljoen euro op

Studio Brussel en MNM maakten de voorbije week samen DWW Radio, vanuit een studio in Mechelen. Voor de eerste keer deelden de twee radiozenders een week lang hun frequentie om de meest uiteenlopende verzoeknummers te draaien.

Dat bedrag gaat naar 200 projecten die vooraf geselecteerd waren door een jury en die draaien rond het centrale thema 'kunnen zijn wie je bent'. Zo focussen veel projecten op inclusiviteit voor mensen met een beperking. Het DWW Fonds zal de opbrengst verdelen over de 200 goedgekeurde projecten. Alle projecten zullen gerealiseerd kunnen worden.

Te weinig gehoorde stemmen

Drie VRT-ambassadeurs namen tijdens en in aanloop naar De Warmste Week het voortouw. Gloria Monserez (StuBru, Ketnet), Kawtar Ehlalouch (MNM) en Stéphan Tanganagba (Eén, Op kot) vormden samen met 18 jongerenambassadeurs de #DWW21. Zij zetten het centrale thema op de kaart.

'De Warmste Week koos dit jaar voor een nieuwe koers, met één thema en met een fonds bij de Koning Boudewijnstichting dat relevante projecten rond dit thema een duw in de rug geeft', zegt Frederik Delaplace, CEO van de VRT, vrijdagavond. 'Vandaag mogen we trots zijn op die aanpak. Want De Warmste Week stimuleerde het debat én haalde te weinig gehoorde stemmen voor de microfoon.'