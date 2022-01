‘We leggen steeds meer moreel gewicht bij rechters’

Critici vinden de seksismewet te ruim en een mogelijk gevaar voor de vrije meningsuiting. Tegelijk leunt de samenleving juist vaker op rechters voor een maatschappelijk oordeel. ‘Die evolutie hou je niet zomaar tegen.’

Mag je een vrouwelijke collega ‘mossel’ noemen? Is het strafbaar als je een vrouw uitscheldt en reduceert tot haar geslachtsorganen? Het is een voorbeeld uit de vragen waarover rechters in ons land moesten oordelen op basis van de seksismewetgeving.

Hoeveel vonnissen sinds de invoering van de wet in 2014 zijn gevallen, is niet bekend. Het College van Hoven en Rechtbanken houdt daarover geen statistieken bij. Voor zover bekend gaat het om een handvol zaken. De recentste veroordeling staat op naam van Jeff Hoeyberghs. De plastisch chirurg kreeg tien maanden cel, waarvan de helft effectief, voor seksistische uitspraken. Die deed hij tijdens een toespraak aan de Universiteit Gent in 2019, op uitnodiging van het conservatieve Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond.

Hoeyberghs’ veroordeling deed een debat over de seksismewet en de beperking van de vrijheid van meningsuiting losbarsten. Karen Celis, politicoloog en covoorzitster van het expertisecentrum voor gender, diversiteit en intersectionaliteit RHEA van de Vrije Universiteit Brussel, vindt de veroordeling een belangrijk signaal. ‘Decennia werken aan een mentaliteitsverandering over de positie van de vrouw wordt nu juridisch bevestigd. Het zegt iets over wat een meerderheid van de samenleving nog tolereerbaar vindt.’

Beroepsdemarches

De seksismewet kwam er in 2014, nadat ‘Femme de la rue’, een documentaire over straatintimidatie, collectieve verontwaardiging had opgeroepen. In eerdere regeerperiodes waren er al plannen voor, maar die sneuvelden telkens. De wet stelt minachting van specifieke personen vanwege hun geslacht strafbaar en zet zo een rem op de vrijheid van meningsuiting.

Critici van de seksismewet vinden echter dat de huidige wetgeving de rechter te veel morele beslissingsruimte laat. ‘Je kan er zo ongeveer alles mee bestraffen. Het is als een stok om een hond mee te slaan’, zegt specialist discriminatierecht Jogchum Vrielink (UCLouvain).

Bovendien hebben we de wet niet nodig, meent hij. ‘Er bestond al wetgeving om flagrant seksisme te veroordelen, zoals het verbod op aanzetten tot haat en geweld, de antiracismewet of de antidiscriminatiewetgeving. Daar nog een wet bovenop leggen maakt het alleen moeilijker voor rechters om te oordelen. Dat geeft niet alleen ruimte voor oneigenlijke toepassing, maar ook voor allerlei beroepsdemarches.’

Wat betreft de zaak-Hoeyberghs benadrukt Vrielink dat de plastisch chirurg zeker uitspraken heeft gedaan die strafwaardig zijn. ‘Zoals die over een klasgenootje van zijn zoon. Dat kan onder aanzetten tot geweld vallen.’

Maar Hoeyberghs kreeg ook een straf omdat hij algemene vrouwonvriendelijke uitspraken deed, waarmee hij volgens de rechtbank heeft aangezet tot discriminatie, haat en geweld tegen vrouwen. Dat deel van het vonnis ligt juridisch moeilijker, vindt Vrielink. ‘Dat vrouwen ‘hun benen niet meer willen opendoen voor mannen’ is een laakbare uitspraak. Maar of hij daarmee juridisch ook aanzet tot geweld of haat, zoals de rechtbank meent? Dat is behoorlijk betwistbaar. Aanzetten tot haat of geweld betekent dat je ophitst of aanspoort tot geweld. Dit vonnis rekt de definitie op.’

Verschuivende grens

De toepassing van de seksismewet legt de pijnlijke zenuw bloot van het spanningsveld tussen vrijheid van meningsuiting en onaanvaardbaar, wellicht zelfs gevaarlijk taalgebruik. Wanneer worden platvloerse uitspraken een gevaarlijk discours? De maatschappij kijkt volgens experts steeds meer naar het recht om die grens te bepalen.

De afgelopen decennia zijn almaar meer wetten gemaakt die uitingen of opinies bestraffen. Vrielink: ‘We hebben onder meer de antiracismewet, die diverse keren is uitgebreid. Er is een antidiscriminatiewet uit 2003, die in 2007 werd vervangen en uitgebreid. De wet tegen negationisme werd later uitgebreid naar andere genocides. We leggen steeds meer moreel gewicht bij rechters.’

‘Je ziet dat de opvatting over de grens van vrije meningsuiting verschuift’, zegt rechtsfilosoof Jan Verplaetse (UGent). ‘Ik merk dat bij mijn studenten. Vroeger overheerste eerder een voltairiaanse visie: een mening mag kwetsend zijn. De tolerantie die je van mensen vraagt, ligt vooral bij de gekwetste. Tegenwoordig hebben studenten een andere kijk. Ze vinden, zoals de Canadese filosoof Charles Taylor, dat je moet denken aan degene die potentieel beledigd kan zijn. Sommige mensen zijn kwetsbaarder dan anderen. Daar moet je rekening mee houden, voor je iemand zou beledigen.’