'We willen geen klopjacht op bedrijven organiseren'

De regering en de sociale partners gaan akkoord over een systeem om het verplichte telewerk in goede banen te leiden. Het oude registratiesysteem wordt vanaf maandag weer geactiveerd.

Om de stijgende coronacijfers de baas te blijven, wordt telewerk vanaf maandag weer verplicht. Tot de week van 13 december moet iedereen vier dagen per week thuiswerken, daarna vermindert dat tot drie dagen per week.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) erkende donderdag dat veel werkgevers even door de zure appel heen moeten bijten. 'Als de experts zeggen dat we meer op telewerk moeten inzetten, kunnen we dat niet zomaar naast ons neerleggen. De verplichting geldt tot eind januari. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen we daarna weer vooruit.'

Wat moeten bedrijven doen?

Het online registratiesysteem op het portaal van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt vanaf 24 november opnieuw geactiveerd. Het gaat om hetzelfde systeem als in het voorjaar, waar de kinderziektes uit zijn gehaald. Bedrijven moeten er een keer per maand invullen hoeveel personeelsleden ze hebben en hoeveel van hen niet kunnen thuiswerken.

Voor 30 november moet de eerste registratie binnen zijn. Alleen de politie, het onderwijs en bedrijven met minder dan vijf werknemers krijgen een uitzondering.

Zo'n administratief kafkaiaans systeem helpt ons geen stap vooruit in het bestrijden van de pandemie. Maar vanuit praktisch oogpunt zijn we akkoord gegaan. Pieter Timmermans VBO-topman

De sociale partners accepteerden het systeem donderdag met lange tanden na overleg met minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). 'Zo'n administratief kafkaiaans systeem helpt ons geen stap vooruit in het bestrijden van de pandemie', zegt VBO-topman Pieter Timmermans. 'Maar vanuit praktisch oogpunt zijn we akkoord gegaan. We wilden het vooral zo efficiënt en gebruiksvriendelijk mogelijk houden. Bedrijven moeten nu een keer per maand twee cijfers invullen, voor de rest kunnen ze met hun werk bezig zijn.'

Hoe wordt bepaald wie niet kan telewerken?

Net als de vorige keer moeten bedrijven zelf uitmaken wie al dan niet onmisbaar is op de werkvloer. De overheid legt geen criteria op. 'Bedrijven moeten het zelf inschatten en kunnen uitleggen aan de inspectiediensten', zegt Laurens Teerlinck, de woordvoerder Dermagne. 'Het is geen exacte wetenschap en het is niet de bedoeling een klopjacht te organiseren. We willen gewoon dat bedrijven nadenken over telewerk en het beleid daarrond in grote lijnen toepassen.'

Komen er controles?

Net als in het voorjaar zullen de inspectiediensten controleren of de telewerkverplichting wordt nageleefd en of bedrijven zich aan de coronamaatregelen houden. Bedrijven die dat niet doen, riskeren sancties en na herhaaldelijke inbreuken zelfs een sluiting, waarschuwde Crevits donderdag.

'De vorige keer heeft dat niet tot grote problemen geleid', nuanceert Teerlinck. 'Zeker bij grote bedrijven werd de thuiswerkplicht goed nageleefd.' Uit cijfers van de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst blijkt dat tussen 2 november vorig jaar en 31 oktober 43.000 werkgevers werden gecontroleerd. Bij 3.200 werden inbreuken vastgesteld. 2.902 bedrijven kregen een waarschuwing, 130 kregen een termijn opgelegd waarin ze hun werkwijze moesten aanpassen, 161 kregen een boete en zes moesten sluiten.

6 Sluitingen Tijdens de vorige controles op telewerk moesten zes bedrijven sluiten, na herhaaldelijke inbreuken.

De inspectiediensten controleren ook hoe bedrijven de ene dag per week dat werknemers wel ter plaatse kunnen komen organiseren. Ze moeten verzekeren dat er niet te veel volk tegelijk aanwezig is. 'De inspecteur zal beslissen of dat het geval is', zegt Teerlinck.

Zijn bedrijven verplicht een telewerkvergoeding te betalen?

Bedrijven moeten verzekeren dat hun werknemers het juiste materiaal hebben om thuis te werken. Daarnaast kunnen ze een telewerkvergoeding betalen, om kosten zoals de verwarming te dekken. Tot 129,48 euro is de vergoeding vrij van bedrijfsvoorheffing en socialezekerheidsbijdragen.