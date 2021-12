‘Ze raken aan onze kinderen. Dat is gevoelig’

Het verzet tegen de coronamaatregelen heeft zich naar de schoolpoort verplaatst. Mondmaskers verplichten bij kleine kinderen raakt een gevoelige snaar en maakt een deel van de samenleving nog bozer. ‘Mensen hebben het gevoel dat ze niet gehoord worden. Dat is gevaarlijk in een democratie.’

In Genk werd woensdagochtend een school afgesloten met kettingen. In Wommelgem moest de politie patrouilleren aan de schoolpoort nadat ouders een dreigbrief hadden verstuurd. Schooldirecteurs in heel Vlaanderen kregen een brief in de bus waarin gedreigd wordt met dagvaardingen. De Facebook-groep ‘Geen mondmaskers voor kinderen’ telde in geen tijd 27.000 leden.

Ik ben tegen geweld. Maar als we niet gehoord worden, vrees ik dat andere mensen dat als de enige uitweg zullen zien. Anthony Stabourlos Boze ouder

Een van de ouders in het verweer is Anthony Stabourlos uit Maaseik. Hij weigerde zijn kinderen met mondmasker naar school te sturen en dreigde met een dagvaarding toen ze in de klas apart gezet werden. ‘Ik geloof niet in de werking van mondmaskers. Ze zijn schadelijk voor mijn kinderen en ik vind dat we op een hellend vlak zitten. De volgende stap wordt de vaccinatie van jonge kinderen,’ zegt hij.

Stabourlos wil alle middelen gebruiken om zich te verzetten, zegt hij. ‘Rond mij merk ik dat almaar meer mensen wakker worden en beseffen dat onze grondrechten met de voeten getreden worden. Ik ben tegen geweld. Maar als we niet gehoord worden, vrees ik dat andere mensen dat als de enige uitweg zullen zien.’

Extremisme

Het antiterreurorgaan OCAD waarschuwde vorige week dat het groeiende verzet tegen de coronamaatregelen leidt tot meer polarisatie, extremisme en bedreigingen. De grootste betoging tegen het beleid bracht 35.000 mensen op de been. De volgende weken zijn nog meer acties gepland. ‘De maatregelen raken aan onze kinderen. Dat is gevoelig’, zegt Patrick Loobuyck, moraalfilosoof aan de UAntwerpen. ‘Als volwassenen zijn we nog bereid compromissen te sluiten in de strijd tegen het virus. Maar kinderen hebben een heilig statuut.’

Loobuyck maakt zich zorgen over de polarisering en de groeiende woede in de samenleving. ‘De solidariteit die we in het begin van de crisis toonden, neemt af. Om de boel in brand te doen schieten is niet veel nodig. Als iemand een andere opvatting heeft, beschouwen we die meteen als moreel minderwaardig. Omdat die persoon zogezegd niet echt nadenkt over de solidariteit. Terwijl het tekort door de bocht is om ongevaccineerden alle schuld te geven voor de pandemie. Als je iemand iets kan verwijten, is het de overheid, die niet tijdig heeft ingegrepen.’

Luisteren

‘Het is wonderlijk hoe weinig nieuwsgierig we zijn naar de ongevaccineerde groep die ons zou gijzelen’, schreef essayist Arjen van Veelen in NRC Handelsblad. Het wreekt zich nu dat we elkaar jaren geleden uit het oog verloren zijn, is zijn stelling. ‘Het is gevaarlijk om niet naar die mensen te luisteren,’ zegt Nathalie Van Raemdonck, die aan de VUB onderzoek doet naar radicalisering online.

We moeten zorgvuldiger luisteren naar wie terechte bezorgdheden heeft over de maatregelen. Nathalie Van Raemdonck Onderzoekster VUB

Ze ziet met elke nieuwe overheidsmaatregel de boosheid toenemen. ‘Het probleem is dat veel mensen die legitieme bedenkingen hebben bij sommige regels worden meegezogen en gerecupereerd door complotdenkers die ontkennen dat de pandemie bestaat. Sociale media, waarvan de algoritmes teren op emoties en een debat vaak onmogelijk maken, versterken dat.’

Van Raemdonck vindt het gevaarlijk niet naar die mensen te luisteren. ‘Met wie de pandemie niet erkent, kan je niet in debat gaan. Maar we moeten zorgvuldiger luisteren naar wie terechte bezorgdheden heeft over de maatregelen. Al houdt de democratische consensus in de pandemie in dat je die mensen niet altijd tevreden kan stellen.'

Dat is ook de mening van Loobuyck. ‘De beslissingen worden genomen door het clubje van het Overlegcomite, op voordracht van het clubje van de GEMS. Er is geen publiek debat meer, terwijl het om vrijheidsberovende maatregelen gaat. Mensen hebben het gevoel dat ze niet gehoord worden. Dat is gevaarlijk in een democratie.’

Schoolpoort

In de Sint-Pietersschool in Mechelen wilden ouders betogen aan de schoolpoort. Directeur Dirk Letens probeerde met hen in gesprek te gaan. ‘Ik luisterde naar hun argumenten, begreep ze voor een stuk en zei dat we ons zo flexibel mogelijk zouden opstellen in het wettelijk kader. We hebben de protesten gekanaliseerd door samen met de ouders een open brief te schrijven aan de overheid over de algemene onvrede in het onderwijs.’

Laat ons als maatschappij meer aandacht hebben voor de boosheid. Patrick Loobuyck Moraalfilosofoof UAntwerpen

Letens ziet de polarisering bij ouders over allerlei onderwerpen toenemen. Hij gelooft dat blijven praten de enige oplossing is. ‘De frustratie neemt toe. Dat mensen die eens kunnen uiten, vermijdt dat ze zich terugtrekken in groepjes die hun onvrede versterken. De schoolpoort is de ideale plaats waar mensen met diverse achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en in debat gaan. Maar door corona mag je daar jammer genoeg ook niet meer blijven hangen.’