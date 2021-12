Zonder zwemvest in een zee van onzekerheid

Inflatie, omikron, torenhoge energieprijzen, tanend consumentenvertrouwen en druk op de rentes: het verwachte rijk der vrijheid zinkt weg in een zee van onzekerheid. Met een begrotingstekort van bijna 25 miljard euro vaart België rond zonder zwemvest.

‘De Europese Centrale Bank (ECB) dreigt de inflatierisico’s te onderschatten en te veel achter te lopen op andere centrale banken, die hun monetair beleid verstrakken om de inflatie onder controle te houden.’ Het interview dat Pierre Wunsch, gouveneur van de Nationale Bank, vlak voor Kerstmis aan het persbureau Bloomberg gaf, zal niet op alle partijhoofdkwartieren in Brussel even graag gelezen zijn.

Net door het aankoopbeleid van Frankfurt konden budgettaire belhamels zoals België de jongste twee jaar probleemloos de geldkraan opendraaien om de economie voor een coronacrash te behoeden. Terwijl onze schuldgraad in drie jaar is toegenomen van 98 tot 113 procent van het bruto binnenlands product (bbp), besteedt ons land volgend jaar ‘slechts’ 1,3 procent van het bbp aan rentelasten, terwijl dat in 2019 nog 2 procent was.

De essentie In tegenstelling tot Nederland en Duitsland slaagt België er voorlopig niet in de begroting weer op een gezond pad te brengen na de coronacrisis.

Met de onzekerheid over de omikronvariant, de inflatie en de druk op de centrale banken om de rentes te verhogen, is dat riskant, zegt de Nationale Bank.

De keerzijde van de medaille is dat het spaargeld van de burgers in een hoog tempo begint te verdampen als de inflatie niet gevolgd wordt door stijgende rentes. Die tegenstelling dreigt de spanning tussen de overheid en de bevolking nog verder op te drijven, zeker in landen die hun boekhouding niet op orde hebben.

Dat gold de voorbije twee jaar voor zowat alle landen van de EU, op de Scandinavische na. Ook bij onze zuinige noorder- en oosterburen duwde Covid-19 de begrotingen diep in het rood. Sterker, terwijl in ons land het budgettaire herstel al in 2021 ingezet werd door een sterke heropleving van de economie, leidde de tweede golf in Nederland en Duitsland tot nog grotere tekorten dan in 2020.

Dit ontkracht de theorie dat ons land zich uit de crisis kan spenderen. Eva De Bleeker (Open VLD) Staatssecretaris voor Begroting

Maar vanaf volgend jaar wijzigen de verhoudingen volledig. Terwijl de Rijnlanden makkelijk opnieuw aan de Maastrichtnorm van 3 procent voldoen, blijft België hangen op een deficit van 4,9 procent van het bbp. In de eurogroep hebben alleen Frankrijk, Spanje, Italië, Malta en Slovenië grotere tekorten gemeld bij de Europese Commissie.

Zonder bijsturing belanden we vanaf 2023 zelfs op de allerlaatste strandstoel van de Club Med. Zowel de Europese Commissie als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt dat ons land aan het einde van deze legislatuur met het grootste tekort van de eurozone overblijft, een goede 5 procent van het bbp.

Onderschatting

Hoe komt dat? Ten eerste door een extra dosis pech. Dat Wallonië bovenop corona en zijn structurele problemen af te rekenen kreeg met zware overstromingen, hakt er zwaar in. Met een tekort van 4 miljard en een schuldratio van 200 procent van de ontvangsten is het Waals Gewest er financieel zo belabberd aan toe dat minister-president Elio Di Rupo (PS) bij de federale regering om een lening van 1 miljard euro moest bedelen.

Een tweede oorzaak is dat corona een einde maakte aan de besparingen in de zorgsector. Zowel op Vlaams als federaal niveau werden honderden miljoenen uitgetrokken om de lonen en de personeelsbudgetten op te krikken. De groeinorm van de federale gezondheidszorg werd opgetrokken van 1,5 naar 2,5 procent per jaar.

Schermvullende weergave

De derde factor is de keuze van de Vivaldi-regering om de minimumpensioenen en -uitkeringen met 2 miljard euro op te trekken. In combinatie met de vergrijzing, die nu pas op volle snelheid komt, leidt dat vanaf 2024 tot een nieuwe verslechtering van zowel de begroting als de schuld. ‘Na corona geeft België structureel 3 procent van het bbp meer uit dan voor corona’, becijferde de Voka-econoom Bart Van Craeynest recent. ‘Bij nader inzien is dat zelfs een onderschatting.’

Zowel de federale als de Vlaamse regering klopte zich recent op de borst over de inspanningen die ze realiseerde bij de opmaak van de begroting van 2022. In haar economische vooruitzichten van december, denkt de Nationale Bank daar het hare van. ‘In de begroting van 2022 werden geen merkbare saneringen opgenomen’, luidt het kurkdroog.

De Vivaldi-coalitie praat dat goed door te benadrukken dat binnen die oefening 1 miljard euro investeringen en 500 miljoen nieuw beleid ingepast werden, bij de regering-Jambon wordt benadrukt dat het traject naar een evenwicht in 2026 is uitgetekend.

Gemengd signaal

De Nationale Bank levert in haar rapport van december een gemengd signaal af. Enerzijds schat ze het begrotingstekort van 2022 ongeveer 3,5 miljard euro kleiner in dan de Europese Commissie, wat vooral een gevolg is van de sterkere economische groei in de eerste helft van 2021. Anderzijds waarschuwt ze voor tal van onzekerheden, die al zeker tot de lente van 2022 tot een groeivertraging leiden.

Er is de omikronvariant, waarvan niemand weet hoe zwaar hij de samenleving zal verlammen. Daarnaast zijn er de torenhoge energiekosten, die de Belgische economie nu al maandelijks 1,8 miljard euro schade toebrengen. Dat alles geeft het consumentenvertrouwen de grootste deuk sinds augustus 2020, wat vervelend is, gezien de gezinsconsumptie volgend jaar een van de belangrijkste drijvers van de groei moet worden.

Nog zorgwekkender is dat de stijging van de levensduurte tot een inflatoire spiraal dreigt te leiden, die de competitiviteit van de bedrijven bedreigt en centrale banken onder druk zet om de rentes te verhogen. In dat geval komen landen met een hoge schuld echt in de problemen.

Rente

Tot zo’n rentestijging zal het in 2022 waarschijnlijk niet komen, zweert ECB- voorzitster Christine Lagarde. Maar Wunsch denkt daar het zijne van en waarschuwde eerder in een interview met De Standaard dat België geen marge heeft als zich een nieuwe economische crisis aandient. ‘Er mag niet meer getreuzeld worden om het begrotingstekort en de overheidsschuld af te bouwen. Hoe dan ook zou ik niet zomaar veronderstellen dat de rente laag blijft. Als we geen buffers opbouwen, maken we vandaag een afspraak om over vijf of tien jaar een scenario te beleven zoals in Griekenland.’

Paul De Grauwe, hoogleraar van de London School of Economics, relativeert de impact van een rentestijging, als die er al zou komen. ‘België leent vandaag nog altijd gratis op 10 jaar en bijna gratis op 20 jaar. Als de rentevoeten stijgen, zal op dat moment nieuwe schuld duurder worden. De schuld die we vandaag zijn aangegaan wordt niet beïnvloed. En wanneer die schuld na 10 of 20 jaar moet worden vernieuwd, zal ook de last van die vernieuwde schuld lichter zijn geworden door inflatie en groei’, zei hij recent in zijn column in De Morgen. Daarbij benadrukte hij wel dat schuld moet dienen voor productieve investeringen en niet voor lopende uitgaven, wat in België wel het geval is.

Quid pensioenhervorming?

Staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) zet zich op een nog hardere lijn dan Wunsch. Zij waarschuwt dat de inflatie meer kan worden dan een tijdelijke opstoot en dat zowel de begroting als de sparende middenklasse in de vuurlinie komt.

Terwijl ons nog veel facturen te wachten staan voor de vergrijzing, overheidsinvesteringen en verduurzaming, gaat het debat vandaag vooral over meer geld voor politie, voor de zorg, voor het onderwijs, enzovoort. ’ Bart Van Craeynest Econoom Voka

‘Het Agentschap van de Schuld heeft berekend dat een stijging van de rente met 1 procentpunt kan leiden tot meerkosten van 660 miljoen euro voor de overheid in 2022. Het ontkracht de theorie dat ons land zich uit de crisis kan spenderen’, zegt de liberaal.

Die boodschap is duidelijk gericht aan de PS, die tot nu toe van geen sanering wou weten. Het is niet de eerste keer dat De Bleeker zich gretig als hardliner opwerpt. De vraag is of dat enige indruk maakt bij de grootste regeringspartij. Dat in de eerste versie van de pensioenhervorming van minister Karine Lalieux (PS) de betaalbaarheid niet eens de prioriteit was, is een veeg teken. Het is uitkijken naar de herwerkte versie.

Ontsnappingsclausule

Van Craeynest is pessimistisch. ‘Terwijl ons nog veel facturen te wachten staan voor de vergrijzing, overheidsinvesteringen en verduurzaming, gaat het debat vandaag vooral over meer geld voor politie, voor de zorg, voor het onderwijs, enzovoort. Dat deze legislatuur nog ernstige budgettaire inspanningen volgen, is hoogst twijfelachtig.’