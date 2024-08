De impasse in de Brusselse formatie heeft er deze week toe geleid dat in het allereerste gesprek over de begroting geen Vlaamse meerderheid aan tafel zat. Volgens formateur Elke Van den Brandt (Groen) was het onverantwoord om langer te wachten. Volgens Benjamin Dalle (CD&V) is het onverantwoord om zo te starten.