Vlaams minister Benjamin Dalle komt met becijferd plan: 'Brusselse begroting is fata morgana'

Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V) legt een plan op tafel om de Brusselse begroting te saneren. Het schrappen van prestigeprojecten, een scherper activeringsbeleid en het terugdraaien van een belastingverlaging moeten de begroting tegen 2032 in evenwicht krijgen. 'We moeten back to basics', zegt Dalle, die in juni lijsttrekker is bij de Brusselse verkiezingen.