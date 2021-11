A12 in Brussel wordt groene promenade

De A12 in Brussel, ter hoogte van het Amerikaans theater.

Brussel hoopt volgend jaar werken te starten aan de A12, waar het aantal rijstroken voor wie de stad in moet van drie naar één gaat.

Het Brussels Gewest heeft plannen klaar om het laatste stuk van de A12 om te vormen in een groene promenade. Voor wie de stad in moet, blijft er één rijstrook voor auto's over. Dat schrijven De Morgen en La Libre Belgique dinsdag.

De administratie Brussel Mobiliteit heeft de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning al ingediend. Hoewel er nog infovergaderingen voor de buurtbewoners volgen, verwacht de overheid geen grote moeilijkheden. De hoop is dat de vergunning binnen zes maanden rond is, zodat de werken in 2022 kunnen starten, die zouden ongeveer drie jaar duren.

Smaller en trager

Concreet gaat het om een strook van drie kilometer tussen de grens met Vlaanderen en het kanaal, ter hoogte van de Van Praetbrug. Deze strook omvat een stuk A12 en R21. Wie daar nu met de wagen passeert, rijdt tegen 120 kilometer voorbij het knooppunt van de Brusselse ring en het Atomium, om ter hoogte van het Amerikaans theater te vertragen en via het koninklijk domein van Laken door te stromen tot in het stadscentrum.

Deze baan wordt smaller en trager. Stadinwaarts gaat het aantal rijstroken van drie naar twee en vervolgens naar één. Zo ontstaat er een trechter. De snelheidslimiet gaat naar 90 en 50 kilometer per uur. Voor wie de stad uit gaat, blijven twee rijvakken over.

Tien-minutenstad