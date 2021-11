België stuurt 250 militairen naar Franse missie in Mali

België stuurt 250 militairen naar Mali om er deel te nemen aan een Franse antiterreuroperatie. Dat werd besproken op het Belgisch-Franse topoverleg dat maandag plaatsvond. Ook willen de twee buurlanden Frontex inschakelen tegen transmigranten op de Noorzee.

Vanaf midden volgend jaar zullen Belgische militairen actief zijn in de Franse missie Takuba in het West-Afrikaanse land Mali. Tegen eind 2022 moeten 250 manschappen ter plaatse zijn.

Dat Belgisch engagement werd besproken in de marge van een Belgisch-Frans veiligheidsoverleg dat maandag plaatsvindt in Brussel. Zowat de helft van de Franse en Belgische regering zat samen in het Egmontpaleis. Tijdens het topoverleg werden afspraken gemaakt over de strijd tegen het terrorisme, het gewelddadig extremisme en de illegale migratie.

Een Belgische deelname aan de Franse missie in Mali is daar een van. 'De operatie verloopt progressief richting 250 personen tegen eind 2022', zegt het kabinet van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS), die ook aanwezig was bij het overleg met de Fransen. De timing en de aantallen werden goedgekeurd door het kernkabinet van midden november.

Wel houdt Dedonder nog een slag om de arm. Zo moet de situatie op het terrein 'voldoende stabiel' zijn, klinkt het. 'Als blijkt dat het daar politiek uit de hand loopt of dat de veiligheidssituatie volledig wijzigt, verandert dat uiteraard ook het plan voor die operatie', klinkt het. Maar als die voorwaarde vervuld is, gaat de Belgische inzet door.

'Afghanistan van Afrika'

De operatie in Mali is gecontesteerd. Het land wordt niet voor niets het 'Afghanistan van Afrika' genoemd. Al tientallen jaren worden delen van het land verscheurd door bloedige opstanden en aanslagen. Het is er een kluwen van etnische fracties, bendes en terroristische organisaties die elkaar naar het leven staan. Zeker de jongste jaren winnen filialen van Islamitische Staat en Al Qaeda er almaar meer terrein.

De Fransen zijn er al acht jaar actief met ruim 5.000 Franse troepen. Tijdens die missie, de Barkhane-operatie, werd geprobeerd de Malinese overheid te ondersteunen in de strijd tegen jihadistische groeperingen. Zeker na het het debacle in Afghanistan zwol de kritiek aan. De missie kostte al 50 Franse militairen het leven en Frankrijk leek dieper en dieper in een moeras van een 'eeuwige en dure oorlog' te zakken. De Franse president Emmanuel Macron beloofde een slankere operatie, met steun van andere landen, de zogenaamde Taskforce Takuba.

De Belgische inzet komt naast twee andere missies in Mali: een vredesmissie van de Verenigde Naties en een trainingsmissie van de Europese Unie. Dat zijn kleinere opdrachten zonder veel risico.

De N-VA bekritiseert de Belgische deelname. 'Waar zijn we mee bezig?', klinkt het bij N-VA-Kamerlid Theo Francken. 'De operatie Takuba in Mali is een avontuur zonder einde, een moeras en een wespennest.'

Bovendien hekelt Francken het gebrek aan transparantie en overleg met het parlement over de beslissing, ook over het budget van de operatie. De operaties van het Belgische leger zullen in 2022 in totaal 72 miljoen euro netto kosten. ‘Het is totaal onduidelijk of dat ook de kosten van een missie in Mali dekt', zegt Francken.

Brexit

Ook de aanpak van transmigratie stond op de agenda. Frankrijk en België pleiten ervoor de Europese grenswacht Frontex in te schakelen voor opsporingen naar boten die willen vertrekken naar het Verenigd Koninkrijk.

Sinds begin 2021 probeerden al 22.000 mensen de oversteek te maken via de Belgische en de Franse kust naar het VK. De situatie loopt zo uit de hand dat de sportwinkelketen Decathlon vorige week de verkoop van kajaks stopzette in de vestigingen in Calais en Duinkerke.

Frontex helpt in het zuiden en het oosten van Europa, maar zou dat ook in het noorden moeten doen. Sammy Mahdi Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

'Sinds de brexit is de strijd tegen transmigratie er niet eenvoudiger op geworden. Frontex helpt in het zuiden en het oosten van Europa, maar zou dat ook in het noorden moeten doen', zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). Mahdi had maandagochtend een overleg met de Franse Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin.

Derde keer

Het is pas de derde keer dat het Belgisch-Frans topoverleg plaatsvindt, officieel het 'Val Duchesse-overleg' genoemd. Naast premier Alexander De Croo (Open VLD) en zijn Franse evenknie Jean Castex zijn ook de Belgische en Franse ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie, Defensie en Binnenlandse Zaken aanwezig.

Het topoverleg werd in het leven geroepen toen de terreurdreiging in de beide buurlanden prangend werd. De top vond voor het eerst plaats in februari 2016 - een maand voor de aanslagen in Brussel - en een tweede keer in 2018.