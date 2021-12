Brussel wil meer inzetten op 'vaccinshoppen' om twijfelaars te overtuigen

Meer dan 60 procent van de antivaxers in Brussel wil zich wel laten prikken als ze zelf mogen beslissen welk coronavaccin ze krijgen. Om de vaccinatiegraad in de hoofdstad op te krikken wil Brussel daarom explicieter inzetten op 'vaccinshoppen'.

Om dieper in het hoofd van de Brusselse twijfelaars en weigeraars te kijken zette het Brussels Gewest de voorbije maanden drie studies op poten. Uit de studies, die De Tijd kon inkijken, blijkt dat 61 procent van de 783 ondervraagde antivaxers in Brussel te overtuigen is als ze zelf mogen uitmaken welk Covid-19-vaccin in hun arm belandt.

'We waren verwonderd door dat hoge percentage', zegt Inge Neven, het hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie en de kapitein van de Brusselse vaccinatiestrategie. 'Maar als dat zo belangrijk is voor de twijfelaars, zullen we vanaf nu nog duidelijker communiceren over welk vaccin je waar kan laten prikken.' Vaccinshoppen was onbedoeld al mogelijk via het Brusselse vaccinatiesysteem, maar Neven wil de keuze nu explicieter aanbieden via flyers en diverse mediakanalen.

De essentie Voor 61 procent van Brusselse vaccintwijfelaars kan de keuze van het merk van het vaccin een 'doorslagggevende factor' zijn voor het zetten van een prik.

Vooral het vaccin van Pfizer zou twijfelaars over de streep kunnen trekken.

Brussel wil 'vaccinshoppen' daarom duidelijker in de verf zetten. Alle beetjes helpen, klinkt het.

Vooral Pfizer zou de doorslag kunnen geven. Vandaag worden in België drie coronavaccins geprikt: het Johnson & Johnson-vaccin, Moderna en Pfizer. Hoewel de laatste twee mRNA-vaccins zijn, met twee dosissen na een vergelijkbare periode, lijken mensen om een of andere reden toch Pfizer te verkiezen.

'We hebben iets minder Pfizer in stock, maar we zullen mensen die dat vaccin verkiezen wel die mogelijkheid geven', zegt Neven. 'Al moeten we het natuurlijk wel georganiseerd krijgen.' Daarnaast wil ze de twijfelaars blijven uitleggen dat er geen wezenlijk verschil bestaat tussen Pfizer en Moderna.

Dat Brussel expliciet wil inzetten op vaccinshoppen is opmerkelijk. In Vlaanderen en Wallonië is die keuze er niet. Die gewesten vinden dat mensen moeten accepteren wat ze aangeboden krijgen. 'Ik begrijp dat dit de aanleiding tot een debat kan zijn', zegt Neven, 'maar als dit kan helpen om de vaccinatiegraad op te krikken, moeten we daar op durven in te zetten'. Ondanks tal van initiatieven, gaande van mobiele teams en prikbussen tot zelf een dj, is slechts 59 procent van alle Brusselaars gevaccineerd. Vlaanderen (81 procent) en Wallonië (71 procent) gaan daar vlotjes over.

Geen politieke beloftes

Daarnaast blijkt uit de studies dat antivaxers wel degelijk snakken naar wetenschappelijke info, ook via de traditionele media. Ze willen begrijpen wat een vaccin is en wat dat precies doet. 'Sloganeske boodschappen' of 'politieke beloftes' hebben een averechts effect.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), de beheerder van de Brusselse vaccinatiestrategie, wil daarom nog meer inzetten op transparante en heldere informatie. Er komen meer pop-ups waar mensen zich kunnen informeren en plaatsen waar een open debat over vaccins mogelijk is.

De twijfelaars zitten in alle lagen van de bevolking. Inge Neven Hoofd Brusselse vaccinatiestrategie

'Bij veel twijfelaars is corona niet de eerste prioriteit', zegt Neven. 'Daarom luisteren we eerst naar alles wat hen dwars zit. Die vertrouwensband opbouwen kost tijd maar is cruciaal.' Zeker als zo'n gesprek door een dokter, zorgverlener of vertrouwenspersoon wordt gevoerd, kan dat succes boeken.

Profiel