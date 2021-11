Groene producten en kmo’s krijgen voorrang bij overheidsaankopen

De federale overheid mag voortaan niet zomaar om het even wat kopen. Voor voertuigen, meubilair en ICT moet ze rekening houden met het duurzame karakter van de producten en diensten. Ook moeten de Belgische kmo’s meer aan hun trekken komen, zegt minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter.

De federale overheid koopt jaarlijks voor meer dan 150 miljoen euro goederen en diensten. Dat gaat van voertuigen, meubilair en textiel tot ICT-materiaal en afvalophaling. Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) wil dat die aankopen verplicht 100 procent duurzaam gebeuren.

'Dit zijn aankopen met belastinggeld en de mensen verwachten van ons dat die op een duurzame manier gebeuren', zegt De Sutter die haar nieuw federaal aankoopbeleid 2021-2023 vrijdag ter goedkeuring op de ministerraad voorlegt. 'We hebben een voorbeeldrol in duurzaamheid. Voor mij is dat de logica zelve.'

Er komt een verplichte lijst met producten waar de federale diensten uit moeten kiezen. Die producten moeten oog hebben voor het milieu, sociale en ethische aspecten en innovatie.

Kmo's en start-ups moeten gemakkelijker een graantje kunnen meepikken. De overheid belooft actie, onder meer door sneller te betalen.

Het nieuwe plan wil naar een 'evenwichtige' keuze bij aankopen, waarbij niet alleen de prijs van belang is.

Een inhaalbeweging is dringend nodig, meent De Sutter. Momenteel houdt minder dan 2 procent van de overheidsopdrachten rekening met duurzaamheid, waarbij zowel naar het milieu als naar sociale en ethische aspecten en innovatie wordt gekeken. Innovatie scoort het slechts, met amper 0,72 procent. 'Het lage percentage heeft te maken met het gebrek aan verplichting. Het is duidelijk dat hier een wereld te winnen is.'

Verplichte lijst

Om de ambitie concreet te maken wil De Sutter een lijst met daarop categorieën van producten die mikken op 100 procent duurzaamheid. Het gebruik van de lijst wordt verplicht. 'De federale diensten moeten kiezen voor die duurzame producten en echt motiveren waarom ze dat eventueel niet doen', aldus De Sutter.

Of een product of een dienst op de nieuwe lijst belandt, hangt van verschillende aspecten af. Er moet voldoende oog zijn voor de verpakking, hoe lang een product kan meegaan en de impact op het klimaat. Een leverancier moet garanderen dat als bijvoorbeeld materiaal kapot is, hij dat kan herstellen in plaats van nieuwe producten aan te bieden. Bio en lokaal hebben een streepje voor. Idem voor maatwerkbedrijven, de vroegere beschutte werkplaatsen.

Bedrijven die discrimineren, komen niet meer aan de bak bij de overheid. 'Uiteraard waren er al uitsluitingsgronden die gepaard gaan met discriminatie zoals ze strafrechtelijk is beschreven, maar hier gaan we nog een stap verder', zegt De Sutter. 'Niet alleen als bedrijven een opdracht binnenhalen zal worden gekeken naar de antidiscriminatiewet, ook als ze aan het werk zijn voor onze federale diensten.'

Kmo-vriendelijk

Het nieuwe plan moet ook garanderen dat Belgische kmo's en start-ups meer aan hun trekken komen. Vandaag zijn kmo's goed voor 75 procent van alle geïnteresseerden in federale overheidsopdrachten, maar toch vallen ze vaak uit de boot. Hoeveel uiteindelijk een opdracht binnenhalen, is niet bekend.

Een actieplan, dat samen met premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Zelfstandigen en Kmo's David Clarinval (MR) werd opgesteld, moet het vertrouwen tussen de kmo's en de overheid drastisch verbeteren.

Zo moet de aanbestedingsprocedure transparanter, soepeler en meer op maat van kmo's worden. Grote opdrachten worden waar mogelijk opgedeeld in 'percelen', zodat kleinere spelers gemakkelijker kunnen meedingen. Ook een berg papierwerk is uit den boze. Daarnaast komen er gratis advies en opleidingen om kmo’s, vooral de micro- en kleine ondernemingen, naar de overheid toe te leiden.

De federale overheid belooft sneller te betalen, zodat kleinere ondernemingen niet in de problemen komen.

De federale overheid steekt ook de hand in eigen boezem. Ze belooft sneller te betalen, zodat kleinere ondernemingen niet in de problemen komen. 'De betalingsachterstand moet bestreden worden', klinkt het. Ook voorschotten en factoring zijn een optie om kmo's en start-ups warm te maken.

Besparingen

Of het nieuwe plan besparingen in de weg staat, is niet helemaal duidelijk. 'Als het aan mij ligt, is bij openbare aanbestedingen niet alleen de prijs van belang', zegt De Sutter.