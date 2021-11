N-VA eist ontslag Brussels begrotingsminister Gatz

De N-VA vraagt vanop de oppositiebanken in het Brussels Parlement het ontslag van de Brusselse minister van Financiën en Begroting Sven Gatz (Open VLD). De vraag volgt op een nieuw vernietigend rapport van het Rekenhof over de begrotingen 2021 en 2022.

Nadat het Rekenhof eind oktober een vernietigend rapport over de rekeningen van 2020 van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest had gepubliceerd, verscheen eind vorige week ook het verslag van het Rekenhof over de begrotingen van 2021 en 2022. Het Rekenhof wijst onder meer op de laattijdige rapportering en de oplopende schuld.

De Brusselse financiën draaien vierkant. Zo kan het niet verder. Het is tijd dat minister Gatz zijn verantwoordelijkheid neemt. Cieltje Van Achter Fractieleider N-VA in Brussels Parlement

Het Rekenhof hekelt ook het gebrek aan transparantie over zo’n 700 miljoen euro aan covid gerelateerde steun- en relancemaatregelen in de begroting van 2021. Uit de begroting van 2022 kan het Rekenhof dan weer niet opmaken of de 93,1 miljoen euro aan Europese relancesteun effectief naar de relance zal vloeien. Ook herhaalt het Rekenhof zijn jaarlijks terugkerende kritiek op de beslissing van de Brusselse regering om tot een half miljard euro uitgaven buiten de begrotingsdoelstelling te houden.

'Trop is te veel en te veel is trop', reageert Cieltje Van Achter, de N-VA-fractieleider in het Brussels Parlement. 'Uit de analyse die het Rekenhof van de begrotingen van 2021 en 2022 maakte, blijkt opnieuw dat de Brusselse financiën vierkant draaien. Zo kan het niet verder. Het is tijd dat minister Gatz zijn verantwoordelijkheid neemt. Wij dienen een motie in waarin we het ontslag van de minister vragen.'