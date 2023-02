Het overlijden van een Marokkaanse man in het kraakpand in de Schaarbeekse Paleizenstraat werpt een schaduw over de moeizame ontruiming van het gebouw. Alle bewoners hadden dinsdag elders opgevangen moeten zijn, maar dat is niet gelukt. Brussel huurde in allerijl hotelkamers in Sint-Pieters-Leeuw, om de ontruiming te doen slagen.