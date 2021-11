Pascal Smet verzet zich tegen versmalling A12

Overstapparking

Volgens Smet ontbreken cruciale elementen aan het plan. Zo was er oorspronkelijk sprake van een overstapparking, waar pendelaars hun auto konden achterlaten en verder reizen met het openbaar vervoer. Die is in de huidige plannen niet meer aanwezig.

Daarnaast vindt Smet dat het plan de aandacht afleidt van andere, dringender dossiers. 'Er zijn nog heel wat straten in Brussel die een heraanleg beter kunnen gebruiken, omdat fietsers nog door het verkeer slalommen of buurtbewoners wel langs een stadssnelweg lijken te wonen', zegt zijn woordvoerder. 'Naast het laatste deel van de A12 is weinig bewoning. Er zijn grotere noden in de stad, die we eerst zouden moeten aanpakken.'