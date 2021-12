Taxi's kwaad over Brusselse zoektocht naar noodloplossing Uber

Taxi's aan de beurs in Brussel. Ze dreigen met wegblokkades donderdagochtend.

Terwijl de taxichauffeurs de ochtendspits dreigen te verstoren, zoekt de Brusselse regering donderdag een uitweg voor de 2.000 Uber-chauffeurs die vorige maand door een arrest van het hof van beroep werkloos zijn geworden.

Nadat de politievakbonden vorige maand al herhaaldelijk wegen hadden geblokkeerd en dinsdag 4.000 landbouwers in Vlaanderen met hun tractoren actie hebben gevoerd, kondigden de Brusselse taxichauffeurs aan donderdag de invalswegen naar de hoofdstad te zullen versperren. Ze protesteren daarmee tegen de zoektocht van de Brusselse regering naar een noodoplossing om de Uber-chauffeurs aan de slag te houden.

De essentie De Brusselse regering werkt al een tijdje aan een taxiplan, dat al vergevorderd is maar nog niet af.

Een arrest van het hof van beroep doorkruiste die timing door met ingang van vorige vrijdag Uber-taxi's in Brussel te verbieden.

Een tijdelijke noodoplossing verdeelt nu de PS en leidt tot een aanval op de minister-president van Ecolo.

Donderdag zoeken de meerderheidspartijen - socialisten, groenen, DéFI en Open VLD - een nieuwe noodoplossing voor de Uber-chauffeurs, waartegen de taxi-chauffeurs nu al protesteren.

De ironie is dat de Brusselse meerderheidspartijen in hun beleidsverklaring een politiek akkoord hebben over de taxisector. Die zal worden beschouwd als een dienst van openbaar nut, en hervormd en verruimd, zodat er plaats komt voor gereglementeerde Uber-diensten.

In snelheid genomen

Een arrest van het hof van beroep in Brussel dat vanaf afgelopen vrijdag om 18.00 uur Uber verbiedt in de hoofdstad, nam die vergevorderde hervormingsplannen echter in snelheid. Ze sneller invoeren kan niet, omdat het overleg niet helemaal rond is en de adviezen van de Raad van State nog niet binnen zijn.

De Brusselse regering werkte daarom vorige week een noodoplossing uit, zodat de naar schatting 2.000 Uber-chauffeurs in de hoofdstad kunnen blijven werken. Het gaat om een tijdelijke aanpassing van de taxiordonnantie uit 1995 die 'de pleister' of 'le sparadrap' wordt genoemd.

PS-verdeeldheid

Alle meerderheidspartijen in de regering waren het daarover eens, blijkt uit emails waarover La Libre Belgique deze week berichtte, ook het kabinet van minister-president Rudi Vervoort (PS).

Het voorbije weekend brak echter een revolte uit bij de PS-fractie in het Brussels Parlement. Ze wil de noodoplossing niet langer steunen. De meerderheidspartijen One.Brussels-Vooruit, Groen, DéFI en Open VLD dienden de tekst maandag wel in het parlement in.

Bij de oppositie zijn de MR en de N-VA bereid mee te werken aan een wisselmeerderheid. De PVDA vindt dat de noodoplossing voor de 2.000 Uber-chauffeurs geen steun verdient als ze neerkomt 'op het legaliseren van een multinational.'

Het maakte de regeringscrisis compleet. Ecolo-minister Alain Maron verweet de Brusselse minister-president Vervoort (PS) deze week in La Libre Belgique 'onverantwoordelijkheid' en 'een getuigenis van zwakheid', maar zijn Ecolo-fractie steunt de noodoplossing nu al evenmin omdat ze geen wisselmeerderheid wil.

De 'pleister' heeft daarmee een open wonde veroorzaakt bij de Brusselse meerderheid. Donderdag proberen de meerderheidspartijen - socialisten, groenen, DéFI en Open VLD - in de ministerraad de violen weer gelijk te stemmen en tot een politiek akkoord te komen. De mate waarin dat lukt, zal bepalen of vrijdag kan worden gestemd over de noodoplossing voor de Uber-chauffeurs.

Meteen aanvallen

Vervolgens zijn er twee opties. Ofwel komt er geen akkoord over de tijdelijke oplossing. Ofwel komt er wel een, dat meteen zal worden aangevallen door de taxi-chauffeurs. 'Vanaf het moment dat deze 'pleister' wordt gestemd en verschijnt in de het Belgisch Staatsblad, zullen we meteen een geding indienen bij het Grondwettelijk Hof', zegt Sam Bouchal, de secretaris-generaal van de Belgische taxifederatie FeBeT.