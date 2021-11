Werkgever weet in één klik welke Brusselaar niet gevaccineerd is

Als je gedomicilieerd bent in Brussel, kan je werkgever, je verzekeraar of je bank in een handomdraai zien of je gevaccineerd bent of niet.

Een rijksregisternummer en een postcode. Meer is niet nodig om te weten of een Brusselaar al dan niet gevaccineerd is. Als je die twee gegevens ingeeft op het Brusselse inschrijvingsplatform voor vaccinaties, Bruvax, zie je in één klik of er nog een afspraak vastgelegd kan worden of niet. Kan het wel nog, dan gebeurde de vaccinatie nog niet.

Charta21, een non-profitorganisatie die tijdens de lockdown is opgericht en voor privacy en grondrechten strijdt, stuurde maandagavond een brief naar de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) met de dringende vraag 'onmiddellijk een einde te stellen aan het datalek'. Het Bruvax-platform valt onder de verantwoordelijkheid van de GGC.

De essentie Als je in het bezit bent van iemands rijksregisternummer en postcode kan je op het Bruvax-platform, het Brusselse inschrijvingsplatform voor vaccinaties, zien of iemand gevaccineerd is of niet.

Charta21, een non-profitorganisatie die de zaak aan de kaak stelt, vraagt 'onmiddellijk een einde te stellen aan het datalek'.

De Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie verkoos nog niet te reageren.

'Veel organisaties hebben het rijksregisternummer van hun klanten of werknemers', zegt Charta21-voorzitter Hubert Petre. 'Het gaat om werkgevers, bankiers, verzekeraars en gemeentepersoneel. Met het rijksregisternummer bij de hand is het ongelofelijk simpel om te zien of iemand gevaccineerd is of niet. Een flagrante schending van de privacy en een datalek van medische gegevens.'

Laagdrempelig

De Bruvax-tool werd midden maart gelanceerd door de GGC en verving het federale aanmeldingsplatform. Met louter een naam, rijksregisternummer en postcode kan je een vaccinatiecentrum kiezen. Door de procedure te vereenvoudigen wou Brussel een prik zo simpel mogelijk maken en mensen de kans geven een (ouder) familielid in te schrijven.

De aanpak werkte, traag maar zeker. Naast tal van andere initiatieven - prikbussen, mobiele vaccinatieteams en een dj die de boel kwam opleuken - klom de vaccinatiegraad in de hoofdstad de voorbije maanden naar 71 procent. In juni haalde Brussel nog niet eens de helft.

De keerzijde van die laagdrempeligheid is dat iedereen die in het bezit is van een rijksregisternummer van een Brusselaar kan bekijken of die al dan niet een prik kreeg.

De GGC wou nog niet te reageren. De betrokken diensten hebben vandaag verlof wegens Koningsdag en willen de brief 'met de betrokken diensten en personen bekijken', zegt Fatima Boudjaoui, de woordvoerster van de cel Covid-19 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Controlerende werkgevers

Brussel heeft net de kaap van 70 procent vaccinatiegraad gehaald. In vergelijking met Vlaanderen (93%) en Wallonië (83%) is dat laag. In de Brusselse rusthuizen is er een probleem. Eind september bleek slechts 67 procent van het Brussels personeel in de rusthuizen een prik te hebben gekregen.

Voor de directeur van een woon-zorgcentrum of een ziekenhuis is het op het Bruvax-platform in één klik mogelijk te checken wie van zijn Brussels personeel niet gevaccineerd is. Dat geldt ook voor de verzekeraar of een bankdirecteur. In het meest extreme geval worden werknemers of cliënten op basis van hun vaccinatiestatus ontslagen of gestraft.

Bruvax creëert een achterpoortje in de discussie over de verplichting van de coronapas op de werkvloer. De privacywetgeving verbiedt werkgevers nog maar te informeren naar de vaccinatiestatus van hun personeel. Een verplichting, in de vorm van een coronapas, laat de arbeidswetgeving niet toe. En als zeker niet als daar straffen of beloningen aan gekoppeld worden.