Belgische economie creëert 116.000 banen in een jaar

Arbeiders in de fabriek van Audo in Brussel

De Belgische economie heeft de coronadip verteerd. Vooral de werkgelegenheid stijgt veel meer dan verwacht.

'De economische activiteit bereikt voor het eerst het niveau van voor de crisis.' Dat bevestigt de Nationale Bank in een toelichting bij de groeicijfers van het derde kwartaal.

De Belgische economie groeide in het derde kwartaal met 2 procent. Dat is meer dan de eerste raming van 1,8 procent die de Nationale Bank eind oktober publiceerde. De economische activiteit is nu zowat 0,5 procent hoger dan net voor de start van de pandemie.

Versoepeling

De hoge groei is vooral te danken aan de dienstensector en de stijging van de consumptie. De gezinnen verhoogden hun consumptie-uitgaven met 6,3 procent. 'Deze sterke stijging is vooral te danken aan de verbeterde gezondheidssituatie en de versoepeling van de gezondheidsmaatregelen in diverse sectoren, zoals de horeca, cultuur, recreatie en het toerisme', zegt de Nationale Bank