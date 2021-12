Deal over kernuitstap sluit discussie niet

De federale regering heeft na een hele nacht onderhandelen een akkoord bereikt over de kernuitstap. De sluiting van alle reactoren wordt bevestigd, maar MR stelt dat tot maart alle pistes open blijven.

Het kernkabinet van de federale regering zat sinds woensdagavond - na afloop van het Overlegcomité - bijeen over de kernuitstap. Donderdagochtend is een akkoord bereikt, wordt aan De Tijd bevestigd. Om 11 uur volgt meer tekst en uitleg op een persconferentie.

De topministers scharen zich achter plan A - de kernuitstap met de bouw van gascentrales om de bevoorrading te verzekeren. 'Er is duidelijk gekozen om Plan A sluitend te maken en te versterken en ook wettelijk te verankeren', klinkt het in de regering.

De versterking komt er op neer dat Engie, dat na een capaciteitsveiling de subsidies voor de bouw van twee gascentrales binnenhaalde, tot half maart krijgt om een vergunning te krijgen voor de centrale van Vilvoorde. Lukt dat niet, dan zullen die subsidies verdeeld worden over projecten die wel een vergunning hebben, maar uit de boot vielen bij de veiling. Dat is het geval voor de projecten gascentrales van Luminus en Eneco in Seraing en Manage.

Volgens de groenen gaat het slechts om een evaluatiemoment en gaat de kernuitstap dus sowieso door. Uitbater Engie Electrabel gaf ook al meermaals aan dat het niet mogelijk is om de kerncentrales langer open te houden.

Maar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die zich wekenlang verzette tegen de sluiting van de 7 reactoren van Doel en Tihange, zegt dat plan B - het verlengen van de levensduur van de twee jongste reactoren - nog niet helemaal begraven is.

'Tegen 17 januari moet het FANC (de nucleaire regulator, red.) met een rapport komen over de mogelijkheden van een nucleaire relance', zei de MR-voorzitter aan de Franstalige radio DH. Diezelfde boodschap kwam er even later ook op Twitter. Ook CD&V wou plan-B pas helemaal van tafel als midden maart zeker is dat er voldoende alternatieve capaciteit voor handen is.

Kernenergie van de toekomst

Opvallend: de wet op de kernuitstap van 2003, wordt niet aangepast. Die aanpassing is nodig om toekomstige nucleaire ontwikkelingen mogelijk te maken en was voor de liberalen een essentieel onderdeel van een compromis.

Na een nacht onderhandelen is men het dus eens geworden om pas in maart te beslissen. Bart Wollants Kamerlid N-VA

Wel werd besloten te investeren in onderzoek naar afvalarme 'kernenergie van de toekomst'. Het gaat dan in eerste instantie over moderne kleine reactoren. Daarvoor zal jaarlijks 25 miljoen euro worden uitgetrokken. Ook Frankrijk en Nederland willen inzetten op dat onderzoek.

Capaciteit

De grote vraag is welke capaciteit in de plaats komt van de gesloten kerncentrales. Met de vergunning van de gascentrale van Vilvoorde als grote onzekere factor.

Die gascentrale kwam als winnaar uit de CRM-subsidieveiling, maar Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft geen vergunning willen afleveren. Door dat ontbrekende puzzelstukje is de bevoorrading niet verzekerd en wilde de MR, maar bijvoorbeeld ook CD&V, plan B nog niet helemaal van tafel.

De oppositie heeft kritiek. 'Na een nacht onderhandelen is men het dus eens geworden om pas in maart te beslissen. Op die manier wordt onze bevoorradingszekerheid de politieke speelbal van een verdeelde regering. Dat is compleet roekeloos ten opzichte van onze burgers en onze bedrijven', zegt N-VA-Kamerlid Bert Wollants.