‘Er dreigen nog meer energiespelers failliet te gaan'...

De situatie op de energiemarkt is zo extreem geworden dat zelfs leveranciers zonder cowboypraktijken over de kop kunnen gaan. Dat zegt de energie-expert Dieter Jong. ‘We zijn nog niet aan het einde van het verhaal.'

De ongezien hoge energieprijzen deden de Vlaamse Energieleverancier deze week de das om. Circa 70.000 gebruikers waren het slachtoffer. In het Verenigd Koninkrijk gingen al ruim 20 energiespelers over de kop en kwamen niet minder dan 4 miljoen gebruikers zonder leverancier te zitten. In Nederland waren er al vier bedrijven die omvielen. Dreigt het ook zover te komen in België?

‘Het is een vrije markt, en dat betekent dat er altijd cowboys kunnen zijn’, zegt energiespecialist Dieter Jong, die acht jaar lang als energiemarktexpert bij de Belgische afdeling van het energiebedrijf Anode actief was en sinds 2018 een eigen adviesbureau heeft. Het domino-effect dat we nu in andere landen zien, maakte hij drie jaar geleden mee toen een half dozijn stroomleveranciers in ons land omviel door plotse prijspieken in elektriciteit. Een heel pak spelers kwam toen in moeilijkheden.

Lees meer Al 26.000 nieuwe energiecontracten afgesloten na failliet Vlaamse Energieleverancier

Vandaag is de situatie anders. België bleef tot op heden redelijk goed gespaard. Al wil dat niet zeggen dat er ook hier geen extra faillissementen mogelijk zijn. 'In het VK zag ik partijen die zich totaal niet indekten, wat een heel gevaarlijke praktijk is. Ik sluit niet uit dat ook hier dergelijke risico's zijn genomen, maar dat is niet mijn punt. Ik vrees dat de situatie zo extreem is geworden dat zelfs energieleveranciers zonder die cowboypraktijken in de problemen kunnen komen.’

Waaruit leidt u dat af?

Dieter Jong: ‘Energieleveranciers moeten circa 60 procent van hun kosten in de winter dragen, terwijl het gros van hun inkomsten het hele jaar door uit vaste maandelijkse voorschotten bestaat. In de zomer is er dus een cashoverflow, in de winter een cashdeficit, en die situatie keert in de tussenseizoenen. De winter moet nog beginnen. Ik verwacht daarom niet dat de situatie voor maart of april beter zal worden. Dat kan sommige leveranciers in de problemen brengen.'

Zelfs als het om leveranciers gaat die zich voldoende hebben ingedekt?

Jong: ‘Inderdaad, en dat komt omdat de risico’s veel groter zijn geworden. Als je bij je energieleverancier een jaarcontract afsluit, zal die voor de termijn van een jaar energie inkopen op de groothandelsmarkt. Hij zal dat doen op basis van je verwachte verbruik, al is daarover nooit zekerheid. Als klant heb je geen volumeverplichting, enkel een prijsverplichting. Je energieleverancier heeft zich echter geëngageerd om een vast volume of ‘base load’ aan elektriciteit over een bepaalde periode af te nemen. Maar aangezien hij niet zeker weet wat je precieze verbruik zal zijn, zit hij er altijd een beetje naast.’

Ooit moeten die prijzen weer naar omlaag. Maar de winter staat voor de deur. Ik vrees dat we nog niet aan het einde van het verhaal zijn.

‘Hij moet dus een stuk risico of ‘exposure’ meenemen in zijn aankoopbeleid. In normale tijden kan dat algauw oplopen tot 10 à 20 procent op jaarbasis. De coronacrisis heeft die verschillen alleen nog maar groter gemaakt. Door de lockdown heeft mijn elektrische wagen veel minder kilometers gereden dan normaal. Voor corona reed ik zo’n 50.000 kilometers op jaarbasis, nu was dat amper 5.000 kilometer, een verschil van 90 procent. Als je rekent dat een auto ongeveer 200 wattuur per kilometer verbruikt, dan is dat algauw 9.000 kWh minder op jaarbasis.’

‘In België kan je bovendien op gelijk welk moment je contract opzeggen en veranderen van energieleverancier. Die moet dus vooraf een inschatting maken in hoeverre zijn klanten hun contract zullen uitdoen. Dat is heel moeilijk. Een vaste klantenbasis biedt extra zekerheid. Het is echter een heel ander verhaal als je inzet op prijsbewuste klanten die het onderste uit de kan willen, zoals bij de Vlaamse Energieleverancier het geval was.’

Lees meer Wat moet u doen als u klant bent van de failliete Vlaamse Energieleverancier?

Maakte die klantenbasis het bedrijf extra kwetsbaar?

Jong: ‘ Zeker in een spiraal van extreem hoge gas- en elektriciteitsprijzen. Als energieleverancier neem je sowieso een risico door elektriciteit aan te kopen voor klanten van wie je niet weet of ze zullen blijven. Via een groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen kwamen er dan nog eens 27.000 klanten bij die kozen voor een vrij lage, vaste prijs gedurende een jaar. De energieleverancier wist op voorhand dat een deel van die klanten wellicht al zou weggaan in de loop van het jaar, terwijl je toch een zeker volume moet aankopen om je voor het gebruik van die klanten in te dekken. Dan wordt in de media volop bericht over de fors gestegen energieprijzen en blijkt dat je in zo’n situatie best niet meteen van leverancier wisselt, want de kosten zullen hoger zijn. Gevolg: de meeste klanten blijven aan boord. De energieleverancier merkt dat hij niet voldoende energie voor zoveel klanten heeft ingekocht en moet op de spotmarkt aan fors hogere prijzen bijkopen. Terwijl de prijzen waarmee hij die klanten destijds heeft binnengehaald, veel lager zijn.'

En dat leidde tot grotere verliezen?

Een energieleverancier die zijn aankoopcontracten wil blijven respecteren, moet vandaag gigantisch veel cash ophoesten.

Jong: ‘Inderdaad. Bovendien is het indekken van vaste prijzen op de termijnmarkt niet gratis. Om een positie in te nemen vraagt de beurs een waarborg, om zich te beschermen tegen spelers die over de kop gaan. Stel dat de ene dag de prijs per megawattuur 100 euro is op de beurs en de dag erna 90 euro, dan is het risico voor de beurs zelf 10 euro per MWh. Dan vraagt de beurs aan de koper 10 euro per MWh als onderpand te storten. Zo’n onderpand varieert elke dag, en bij extreme prijsvolatiliteit kan het enorm oplopen. In normale tijden gaat het om 1 tot 3 euro per MWh. Nu kan dat wel 30 euro per MWh bedragen, wat erg veel is. Reken dat een normaal huisgezin zo’n 4 MWh per jaar verbruikt. Een energieleverancier moet dan 120 euro per gezin neerleggen. Dat is veel geld om je op een veilige manier in te dekken. En als je geen afdekking hebt voor de lange termijn, moet je de elektriciteit op de spotmarkt inkopen, waar de prijzen erg hoog zijn.’

‘Het is een catch-22. Een energieleverancier die zijn aankoopcontracten wil blijven respecteren, moet vandaag gigantisch veel cash ophoesten. Doet hij dat niet, dan dreigt hij morgen in de problemen te komen als de prijzen niet zakken.’

Wanneer mogen we het einde van de prijzenspiraal verwachten?