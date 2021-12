Inflatie stijgt naar hoogste peil in 13 jaar

De Belgische inflatie is in december onverwacht gestegen naar 5,71 procent. De sociale uitkeringen en de ambtenarenlonen stijgen begin volgend jaar voor de tweede keer in vijf maanden.

De Belgische inflatie is in december gestegen naar 5,71 procent, tegenover 5,64 procent in november. Dat is het hoogste peil sinds juli 2008, blijkt uit cijfers van Statbel. Het nieuwe inflatiecijfer is een tegenvaller, want het Federaal Planbureau had een daling van de inflatie naar 5,12 procent voorspeld.

De impact van de energieprijzen op de inflatie vermindert, maar blijft groot. De prijsstijging van voeding versnelt.

De forse stijging van de energieprijzen blijft de belangrijkste oorzaak van de zeer hoge inflatie. Maar de impact van de energieprijzen vermindert. Energieproducten waren in december 42 procent duurder dan een jaar geleden, tegenover 46,4 procent in november. De prijsstijging van voeding en in mindere mate van diensten versnelt. De inflatie zonder energie bedraagt 2,4 procent, tegenover 1,9 procent in november.

Spilindex

De spilindex van het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is overschreden. Dat betekent dat de sociale uitkeringen in januari en de lonen van de ambtenaren in februari elk met 2 procent stijgen.

Meer dan 400.000 bedienden krijgen in januari een loonindexering van 3,58 procent. Acerta Hr-dienstengroep

Ook in de privésector stijgen de lonen. De meer dan 400.000 bedienden van het paritair comité 200 krijgen in januari een loonindexering van 3,58 procent, berekende de hr-dienstengroep Acerta. Dat is de grootste indexering in tien jaar. Het gaat om de bedienden van onder meer callcenters, uitzendkantoren, de IT-sector, consultancy, reclamebureaus, drukkerijen en bouwnijverheid.

Voorts krijgen de werknemers van de voedingsnijverheid, de handel in voedingswaren en de verzekeringssector in januari een loonindexering. Maar het percentage van de indexaanpassing is niet in alle sectoren even hoog.

Concurrentiekracht

De automatische loonindexering doet de kosten van de Belgische bedrijven sterk stijgen. De Nationale Bank sprak vorige week van een 'nooit geziene' klim van de uurloonkosten. Die zullen in 2022 bijna driemaal sneller stijgen dan in de buurlanden.

De Nationale Bank verwacht dat de inflatie begin volgend jaar een piek bereikt en daarna daalt naar minder dan 2 procent.