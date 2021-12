Kerncentrales sluiten, maar deur op kier tot maart

De kerncentrales sluiten, maar de regering houdt tot half maart een plan B achter de hand. Op dat moment moet duidelijk zijn of voldoende vergunde gascentrales gebouwd kunnen worden.

'De wet op de kernuitstap wordt bevestigd en er worden meerdere evaluatiemomenten voorzien. Anders doen zou onvoorzichtig zijn.' Dat zei premier Alexander De Croo (Open VLD) vrijdagmiddag op een persconferentie, geflankeerd door minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en Elia-CEO Chris Peeters. Het kernkabinet van de federale regering had na een bijzonder gespannen voorbereiding een hele nacht bijeengezeten om donderdagochtend een akkoord te bereiken. Dat akkoord heeft grote gelijkenissen met het regeerakkoord: het beslissingsproces is nog niet helemaal gesloten.

We nemen afscheid van de oude scheurtjescentrales en richten onze blik op de kernenergie van de toekomst. Alexander De Croo Premier

De topministers scharen zich achter plan A - de volledige kernuitstap met de bouw van gascentrales om de bevoorrading te verzekeren. 'Er is duidelijk gekozen om plan A sluitend te maken, te versterken en wettelijk te verankeren', klinkt het in de regering. De Croo benadrukte nog eens dat de beslissing om de kerncentrales te sluiten, die dateert uit 2003, bevestigd werd in het energiepact van 2018, dat door de partijen van de regering-Michel werd onderschreven. Lees: ook door de MR van Georges-Louis Bouchez en de N-VA.

De versterking komt erop neer dat Engie, dat na een capaciteitsveiling de subsidies voor de bouw van twee gascentrales binnenhaalde, tot half maart de tijd krijgt om een vergunning te krijgen voor de centrale van Vilvoorde. Zoals bekend werd de eerste aanvraag geweigerd door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Lukt dat niet, dan komt er een re-run van de veiling van oktober. De partijen die toen deelnamen, zullen moeten aangeven of hun bod van toen nog altijd geldt. De voorwaarde is dat de bieders al een vergunning op zak moeten hebben. Dat is het geval voor de gascentrales van Luminus en Eneco in Seraing en Manage. Een re-run is de facto geen nieuwe veiling. Juridisch is dat een stevige koerswijziging. Op dat moment zal netbeheerder Elia een nieuw rapport maken over de bevoorrading.

Intussen wordt plan B - het openhouden van de twee jongste reactoren - niet helemaal opgeborgen. Sterker: er komt een rapport van de waakhond FANC over de mogelijkheden om de verlenging van de reactoren te activeren als vangnet. De finale beslissing volgt op 18 maart. In de notificaties van de regering staat het letterlijk zo: 'Als op 18 maart blijkt dat het rapport van Elia betreft de veiling van 2021 voldoende bevoorradingszekerheid biedt, dan stoppen alle activiteiten in het kader van plan B. Als op 18 maart blijkt dat er onvoldoende bevoorradingszekerheid is, analyseert men onmiddellijk de uitvoering van alle mogelijke pistes, waaronder plan B.'

De bevoorradingszekerheid is gegarandeerd. Chris Peeters CEO Elia

Volgens de groenen gaat het slechts om een evaluatiemoment, zal plan A standhouden en gaat de kernuitstap door. Minister Van der Straeten op de persconferentie: 'Dit is zoals we altijd al gewerkt hebben: we houden een vangnet open. Een back-up van de back-up.' Voor de veilingen in de komende jaren voegt de regering de structurele voorwaarde toe dat projecten eerst vergund moeten zijn. Chris Peeters, de CEO van de netbeheerder Elia, stelde dat met deze manier van werken aan 'de voorwaarden van de bevoorradingszekerheid voldaan is'.

Maar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die zich wekenlang verzette tegen de sluiting van de zeven reactoren van Doel en Tihange, trekt zich aan dat voorziene vangnet op om te benadrukken dat plan A nog altijd springlevend is. Toch is de vraag of dat zo is. Engie, de uitbater van de kerncentrales, heeft al meermaals verklaard dat het niet meer bereid is de kerncentrales langer open te houden. Hoe verder de deadline opschuift, hoe korter de tijd om toch nog de wettelijke en technische voorwaarden te treffen.

Onzekerheden

Bij een aantal elementen uit het akkoord kunnen vragen gesteld worden. Half maart is een wel heel strakke deadline voor Engie om een nieuwe vergunning te krijgen. Pas twee weken geleden besliste het bedrijf om bij de deputatie van Vlaams-Brabant een bijgewerkte aanvraag in te dienen, na het veto van Demir. De vraag is dan ook of Engie dat zal aanvaarden. Een tweede onzekerheid gaat over de andere gascentrales. Engie kreeg ook subsidies voor een centrale in Les Awirs. Die is wel vergund, maar de actiegroep Tegengas - die verbonden is aan Extinction Rebellion - trekt naar de Raad van State. En ook voor de gascentrales van Manage en Seraing is de procedure nog niet helemaal afgerond. Hun uitbaters hebben een vergunning op zak, maar behalve Tegengas zouden ook buurtcomités op verzet zinnen.

Kernenergie van de toekomst

Premier De Croo legde tijdens de persconferentie sterk de nadruk op het tweede luik van de beslissing. België gaat onderzoek doen naar de ontwikkeling van nieuwe, kleine kerncentrales en wil dat graag samen met Nederland en Frankrijk doen. 'We nemen afscheid van de oude scheurtjesreactoren, maar richten de blik op de kernenergie van de toekomst', zei hij. Maar van de zeven reactoren van Doel en Tihange zijn er maar twee met kleine scheurtjes in het reactorvat. 'We zijn wereldtop op het vlak van onderzoek naar nucleaire technologie en willen die kennis delen met Nederland en Frankrijk. We creëren een voorsprong die kan worden geëxporteerd naar de hele wereld, zoals we al doen met offshorewindenergie.’

Geen beslissing over kernuitstap. Is Vivaldi niet stilaan een lijk dat dood is, maar men blijft reanimeren? Bart De Wever Voorzitter N-VA

Voor de liberalen was de opstap naar nieuwe nucleaire ontwikkelingen een noodzakelijke voorwaarde om de deal verkocht te krijgen. De partij kreeg de voorbije maanden bakken kritiek voor het begraven van een CO2-neutrale technologie. De liberalen haalden wel niet al hun slagen binnen. De wet op de kernuitstap van 2003 wordt voorlopig niet aangepast. Die wet verhindert toekomstige kerncentrales.

De oppositie heeft kritiek. 'Na een nacht onderhandelen is men het dus eens geworden om pas in maart te beslissen. Op die manier wordt onze bevoorradingszekerheid de politieke speelbal van een verdeelde regering. Dat is compleet roekeloos ten opzichte van onze burgers en onze bedrijven', zegt N-VA-Kamerlid Bert Wollants. Zijn voorzitter Bart De Wever hintte op de eerdere uitspraak van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert: 'Geen beslissing over kernuitstap. Is Vivaldi niet stilaan een lijk dat dood is, maar men blijft reanimeren?'