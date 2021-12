Moody's knipt in Vlaamse kredietscore

Voor alle duidelijkheid: dat is een score die nog altijd consistent is met het label 'topdebiteur', zodat Vlaanderen - ook gelet op het ultrasoepele beleid van de Europese Centrale Bank - niet meteen voor een hogere rente op verse schuldemissies moet vrezen. 'De toegang van Vlaanderen tot de kredietmarkten is onbetwistbaar, zoals de recorduitgiftes van respectievelijk 7,5 en 4 miljard in 2020 en 2021 illustreren', stelt Moody's-analist Matthieu Collette in een mededeling.