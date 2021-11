Nationale Bank waarschuwt voor kwetsbare kredietnemers

‘Uit bepaalde analyses is gebleken dat de financiële instellingen producten met minder gunstige voorwaarden aanbieden aan personen met een lagere financiële geletterdheid.’ Dat stelt de Nationale Bank in een rapport. Die stelde ook vast dat de regels om de consument te beschermen niet altijd correct worden toegepast. Zo gaan sommige kredietgevers onvoldoende na of klanten kredietwaardig zijn.