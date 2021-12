Nationale Bank waarschuwt voor verslechtering concurrentiekracht

De uurloonkosten in de privésector stijgen in 2022 veel sneller dan in de buurlanden. Dat blijkt uit de economische vooruitzichten van de Nationale Bank. Mede daardoor zal de koopkracht van de gezinnen sterk toenemen.

De zeer hoge inflatie zal volgend jaar via de automatische loonindexering de loonkosten fors doen stijgen, blijkt uit de nieuwe economische vooruitzichten van de Nationale Bank. 'De uurloonkosten stijgen in 2022 met 4,5 procent. Dat is enorm en nooit gezien sinds 1996', zei econoom Geert Langenus bij de voorstelling van de vooruitzichten. 'De loonkostenstijging is driemaal groter dan in de buurlanden.'

Een groot deel van het verlies aan concurrentiekracht is wellicht tijdelijk. De Nationale Bank verwacht dat de loonkosten in de buurlanden in 2024 een gedeeltelijke inhaalbeweging maken. Toch pleit gouverneur Pierre Wunsch voor waakzaamheid. 'Er is meer aandacht nodig voor de macro-economische aspecten van de concurrentiekracht.' Hij merkte op dat de prognoses over de loonontwikkeling in 2024 onzekerder zijn dan die voor 2022.

De zeer hoge inflatie is vooral te wijten aan de spectaculaire stijging van de energieprijzen, beklemtoont de Nationale Bank. Ze verwacht dat de inflatie begin volgend jaar een piek bereikt van ruim 7 procent, daarna fors vertraagt naar minder dan 2 procent tegen eind volgend jaar en laag blijft in 2023 en 2024. Die voorspelling is gebaseerd op de veronderstelling dat de gasprijzen vanaf de lente sterk dalen.

Koopkracht

De loonindexering, de stijging van de reële lonen, de daling van de inflatie en de toename van de werkgelegenheid zullen de koopkracht de komende jaren sterk verhogen. De Nationale Bank voorspelt dat de koopkracht per inwoner de komende drie jaar met bijna 6 procent stijgt. In 2021 groeit de koopkracht slechts met 0,3 procent, omdat de indexering met vertraging reageert op de inflatie.

Het risico van een langdurige spiraal van stijgende lonen en prijzen is volgens de Nationale Bank beperkt. Langenus: 'We verwachten dat de gasprijzen zullen dalen en dat de aanvoerproblemen zullen verminderen. Bovendien zullen de winstmarges van de ondernemingen dalen, maar wel hoger blijven dan normaal.'

De Nationale Bank verwacht dat de Belgische economie in 2021 met een forse 6,1 procent groeit dankzij de heropening van de economie. 'We zitten nog iets onder het precrisispad maar de blijvende schade van de pandemie is verwaarloosbaar', zegt Langenus.

Omikronvariant

De vooruitzichten op de korte termijn zijn veel minder gunstig, door aanbodproblemen, stijgende energieprijzen en de verslechtering van de gezondheidssituatie. Maar de Nationale Bank gaat ervan uit dat die problemen zullen verminderen en dat de groei vanaf de lente weer zal versnellen.

Over de omikronvariant van het coronavirus maakt de Nationale Bank zich voorlopig geen grote zorgen. Wunsch: 'We kunnen niet uitsluiten dat er een impact is op de groei van het eerste kwartaal, maar de capaciteit van de economie om zich aan te passen aan het virus is toegenomen.'

Overheidsfinanciën

De gouverneur herhaalde dat de overheid het begrotingstekort moet verlagen om buffers op te bouwen tegen de volgende crisis. Bij ongewijzigd beleid stabiliseert het deficit rond 4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en zal de overheidsschuld stijgen. In de eurozone zijn er weinig of geen landen waar het tekort zo hoog is.