Regering heeft akkoord over kernuitstap

De kerncentrale van Doel. In de Wetstraat is er nog geen witte rook over de kernuitstap

Het akkoord kwam er na een hele nacht vergaderen en tegen de achtergrond van de huidige sterke stijging van de energiefactuur voor bedrijven en gezinnen.

Het kernkabinet van de federale regering zat sinds woensdagavond - na afloop van het Overlegcomité - bijeen over de kernuitstap. Donderdagochtend is er een akkoord bereikt, wordt aan De Tijd bevestigd. Straks om 11 uur volgt meer tekst en uitleg op een persconferentie.

De topministers scharen zich achter 'plan A' - de kernuitstap met bouw van gascentrales om de bevoorrading te verzekeren. 'Er is duidelijk gekozen om Plan A sluitend te maken en te versterken en ook wettelijk te verankeren', klinkt het binnen de regering.

Maar Plan B - het verlengen van de levensduur van de kerncentrales wordt nog niet helemaal begraven. 'Tegen 17 januari moet (de nucleaire regulator, red.) FANC met een rapport komen over de mogelijkheden van een nucleaire relance', zegt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez aan de Franstalige radio DH. Diezelfde boodschap kwam er even later ook op Twitter.

Kernenergie van de toekomst

Tegelijk werd besloten te investeren in afvalarme 'kernenergie van de toekomst'. Het gaat dan in eerste instantie over moderne kleine reactoren. Daarvoor zal er jaarlijks 25 miljoen euro worden uitgetrokken.

Een definitieve beslissing over de kernuitstap valt volgens Bouchez op 18 maart. De Franstalige liberalen blijven geloven dat het technisch mogelijk is om twee kerncentrales open te houden.

Volgens producent Engie is dat niet mogelijk. Om die reden vindt Groen en Ecolo dat de kernuitstap met dit akkoord definitief is. Er wordt gesproken over 'evaluatiemomenten om te kijken of alles op spoor zit'.

Capaciteit

De grote vraag bij de vraag of alle kerncentrales in 2025 de deuren kunnen sluiten is welke capaciteit daar dan voor in de plaats komt. Met de vergunning van de gascentrale van Vilvoorde als grote onzekere factor.

Die gascentrale kwam als winnaar uit de CRM-subsidieveiling, maar Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft geen vergunning willen afleveren. Door dat ontbrekende puzzelstukje is de bevoorrading niet verzekerd en wilden de MR, maar bijvoorbeeld ook CD&V, plan B nog niet helemaal van tafel.