Treinen, bussen en trams geschrapt

Door de impact van de vierde coronagolf moet spoorwegmaatschappij NMBS het met 120 treinen per dag minder doen. Tegelijk rijden door een vakbondsactie een pak trams en bussen van De Lijn en de MIVB niet.

Vanaf vandaag schrapt de spoorwegmaatschappij NMBS 120 treinen per dag door corona-uitval van de werknemers. Dat komt overeen met zowat 3 procent van de dagelijkse 3.800 ritten. Vele werknemers zijn ziek of zitten in quarantaine.