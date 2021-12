Voor het eerst 5 miljoen Belgen aan de slag

Ruim 76.000 meer mensen aan het werk dan voor corona.

De Belgische arbeidsmarkt heeft veel sneller dan verwacht de impact van de pandemie verteerd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Nationale Bank. Het aantal werkenden in België steeg in het derde kwartaal met 34.600 naar een record van 4.998.500.

Daarmee zijn de jobverliezen van de eerste golf van de coronacrisis ruimschoots goedgemaakt. In de eerste helft van 2020 zakte het aantal banen met bijna 50.000, maar sindsdien kwamen er 125.000 bij. Tussen juli en september van dit jaar waren 76.000 meer mensen aan de slag dan net voor het begin van de pandemie. Sindsdien is het aantal werkenden wellicht boven 5 miljoen gestegen.

Dankzij de steunmaatregelen zijn in 2020 minder arbeidscontracten definitief ontbonden dan in andere Europese landen. Stijn Baert Arbeidsmarkteconoom Universiteit Gent

'Dankzij de steunmaatregelen werden in het coronajaar 2020 minder arbeidscontracten definitief ontbonden dan in andere Europese landen', zegt Stijn Baert, arbeidseconoom van de Universiteit Gent. 'Dat kan mee de huidige groei van de werkgelegenheid verklaren. Bovendien zijn er meer jobopportuniteiten in de zorg en door de automatisering.' De overheid heeft meer budget uitgetrokken voor de zorg en veel bedrijven investeren in digitalisering.

De essentie Er zijn ruim 76.000 meer werkende Belgen dan net voor de pandemie.

De werkgelegenheid steeg sinds de vooravond van de coronacrisis het meest in de zakelijke dienstverlening, de zorg, de overheid en het onderwijs.

De omikronvariant van het coronavirus en de geplande stopzetting van steunmaatregelen kunnen een negatieve invloed hebben op de werkgelegenheid.

Om de werkzaamheidsgraad op te krikken naar 80 procent zijn bijna 670.000 extra banen nodig.

Zakelijke diensten

In vergelijking met de vooravond van de pandemie zijn de meeste banen (+25.700) er bijgekomen in de zakelijke dienstverlening. Die grote sector omvat onder meer advocaten- en boekhoudkantoren, adviesbureaus, wetenschappelijk onderzoek en administratieve diensten. In de zorg kwamen er 22.200 jobs bij, bij de overheid en in het onderwijs samen 16.100.

Er zijn ook meer jobs in de sector cultuur en recreatie, hoewel die zwaar is getroffen door de pandemie.

Opvallend is dat ook in de sector cultuur, recreatie en overige diensten meer mensen (+7.400) aan de slag zijn. De cultuur- en evenementensector werd nochtans zwaar getroffen door de maatregelen tegen de verspreiding van het virus. Wellicht zit de groei dus elders. De grootste verliezers zijn de sectoren handel, vervoer en horeca. Daar verdwenen samen 3.100 banen.

Ook opmerkelijk is dat de arbeidsmarkt veerkrachtiger is dan de economische activiteit. In het derde kwartaal waren er 1,5 procent meer jobs dan net voor de pandemie, terwijl de Belgische economie in die periode maar met 0,5 procent groeide.

Omikronvariant

Of de stijging van de werkgelegenheid in de komende kwartalen doorzet, is niet zeker. 'Ik hou een slag om de arm', zegt Baert. 'De omikronvariant van het coronavirus creëert opnieuw onzekerheid over de gezondheidssituatie en kan de economische activiteit doen afnemen. Als alle steunmaatregelen worden stopgezet, is het niet onmogelijk dat faillissementen en herstructureringen volgen.'

Schermvullende weergave

De federale regering streeft tegen 2030 naar een werkzaamheidsgraad van minstens 80 procent. Maar ook met de huidige goede cijfers blijft die veraf. In het tweede kwartaal van dit jaar had maar 70,5 procent van de 20- tot 64-jarigen een baan. Om dat percentage op te krikken naar 80 zijn bij een stabiele bevolking op arbeidsleeftijd nog zowat 670.000 extra jobs nodig.