André Decoster: 'Het debat over koopkracht gaat te kort door de bocht'

'Je kan niet concluderen dat de armste 40 procent van de huishoudens in ons land tijdens deze regeerperiode aan koopkracht hebben ingeboet', zegt de Leuvense professor André Decoster. 'Het is te kort door de bocht.'

Zo centraal koopkracht lijkt te staan in de verkiezingscampagne voor 9 juni, zo lastig blijft het die koopkracht ook goed te begrijpen en de discussie goed te voeren. Zo zegt professor André Decoster (KU Leuven) in een zeldzame blog - zijn eerste van dit jaar - verbaasd te zijn over hoe het debat over een recente studie van zijn Gentse collega Gert Peersman in bepaalde media wordt gevoerd.

Met enkele collega’s kon Peersman de bankgegevens inkijken van 900.000 klanten van BNP Paribas Fortis en zo in kaart brengen hoe hun besteedbaar inkomen de voorbije jaren evolueerde. Dat maakt duidelijker welke verschillen schuilgaan achter de grote trend van deze legislatuur: volgens de Nationale Bank en het Planbureau ging de gemiddelde koopkracht er onder de federale regering met 3 procent op vooruit.

De essentie Koopkracht is een van de dominante thema's in de verkiezingscampagne.

De Gentse econoom Gert Peersman publiceerde eerder deze maand een studie die toonde hoe vooral arme gezinnen de koopkracht de laatste maanden fors zagen dalen.

De Leuvense econoom André Decoster vindt dat het publieke debat op basis van die studie niet ernstig wordt gevoerd en dat er conclusies worden getrokken die niet correct zijn.

De data maken de verschillen tussen de inkomensgroepen duidelijker. De 900.000 bankklanten werden van arm naar rijk in vijf groepen ingedeeld. Van elke groep werd vervolgens de mediaan genomen: de helft van die groep is rijker, de andere helft armer. In het publieke debat werd daarop de conclusie getrokken dat de armste 40 procent van de huishoudens koopkracht heeft verloren.

U vindt dat er op basis van een goede studie verkeerde conclusies worden getrokken?

Andre Decoster: ‘Inderdaad. Ik vind de studie van Peersman heel goed. De resultaten verbazen me, omdat ik intuïtief dacht dat de koopkracht in ons land goed wordt beschermd. De laatste twee maanden daalt de koopkracht echter heel sterk, vooral voor de armste 20 procent.’

‘Ik zou vooral beter willen weten hoe dat komt. Het zou kunnen omdat voor de armste gezinnen het sociaal tarief voor energie in die periode is gestegen. Nadien is dat weer gaan dalen, wat dus misschien straks de koopkracht weer doet stijgen. Het zou wijzen op het rollercoastereffect waarover Peersman het heeft: dat onze huidige prijsindex niet de beste manier is om koopkracht te meten en dus te beschermen.’

‘Alleen vind ik het kort door de bocht om in het publieke debat dan de evaluatie van een hele regeerperiode te baseren op die laatste datapunten. Nu daalt ze. Maar als je twee maanden eerder meet, stijgt de koopkracht.’

Je kan evenmin concluderen dat de armste 40 procent van de huishoudens koopkracht heeft verloren?

Decoster: ‘Neen. Want ook binnen die vijf inkomensgroepen zijn daarvoor de verschillen groot. In eerdere van onze studies hebben we gezien dat er zelfs bij de groep van armste inkomens winnaars en verliezers zijn. Veel hing bijvoorbeeld af van welk type energiecontract je hebt.’

‘Peersman nam daarom het gemiddelde of de mediaan per inkomensgroep. Maar in het publieke debat is dat doorgetrokken tot de hele groep. Dat is niet correct. Die groep is niet homogeen.’

‘Een bijkomende moeilijkheid ligt in die bankdata. Ik ben enthousiast daarover, maar er zijn een paar beperkingen. De data zijn niet gecorrigeerd naar gezinsgrootte. De kinderbijslag zit er niet bij. Als een gezin bij meerdere banken zit, is het beeld bovendien verstoord. De vijf kwintielen zijn niet statisch: je kan dus van een arme groep naar een rijkere springen.’

‘Deze 40 procent armste huishoudens zijn met andere woorden niet de 40 procent armste gezinnen van het klassieke onderzoek naar ongelijkheid, dat gebeurt op basis van SILC, een Statbel-enquête naar de inkomsten en de levensomstandigheden.’

Wat kunnen we dan wel concluderen over koopkracht?

Decoster: ‘Dat het gemiddelde stijgt. Dat we nog veel te weinig weten over de verliezers en de winnaars die achter dat gemiddelde schuilgaan. En dat Peersman gelijk heeft als hij stelt dat we inflatie verkeerd meten: we hebben ze eerst overschat en nu onderschat. Daardoor hebben we eerst te veel geïndexeerd en nu te weinig. Dat komt omdat we energie meten via de prijs van een nieuw contract, niet van het gemiddelde contract van iedereen. Dat verhoogt de pieken en de dalen, omdat de meeste mensen een energiecontract niet constant vernieuwen.’

U waarschuwt ook voor te snelle conclusies over de indexering van lonen en uitkeringen.

Decoster: ‘Ik lees vaak de kritiek dat de indexering ongelijkheid stimuleert, omdat de lonen procentueel worden aangepast: voor hogere lonen levert dat grotere bedragen op dan voor lagere lonen. Maar voor ongelijkheid is dat niet noodzakelijk een probleem. Alles hangt af van welke producten precies duurder worden en hoe zwaar die producten wegen in het bestedingspatroon van een armer of rijker gezin.’

