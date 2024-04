Chinese hackers viseerden voorzitster Kamercommissie Buitenlandse Zaken

De laptop van Kamerlid Els Van Hoof (CD&V) werd in 2021 gehackt door Chinese spionnen. Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) roept de hoogste Chinese diplomaat in ons land op het matje. Minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) is voorstander van een 'veiligheidsofficier' voor het parlement.

In een Amerikaanse rechtszaak tegen zeven Chinezen die beschuldigd werden van spionage dook een FBI-rapport op waaruit blijkt dat Chinese spionnen binnendrongen in de laptops van heel wat Amerikanen alsook leden van IPAC, een internationale, partijoverschrijdende vereniging die werkt rond mensenrechten in China.

Ook de voorzitster van de Kamercommissie Buitenlandse Zaken, Els Van Hoof (CD&V), en ondervoorzitter Samuel Cogolati (Ecolo) zijn lid van IPAC. En beiden werden slachtoffer van de cyberaanval, meldden Le Vif en Het Nieuwsblad donderdag.

Staatsveiligheid

In 2021 werd Van Hoofs laptop gehackt nadat ze een mail geopend had die leek te komen van een internationaal nieuwsagentschap. De Staatsveiligheid controleerde de laptop later dat jaar, maar dat onderzoek leverde niets op.

Ook Cogolati opende de bewuste e-mail. Datzelfde jaar kwam de politicus op de Chinese sanctielijst terecht na een oproep aan de regering om de mensenrechtenschendingen in Xinjiang te erkennen als genocide. In die Chinese provincie worden Oeigoeren, een moslimminderheid, opgesloten in strafkampen. De laptop van Cogolati kwam pas in 2023 op de radar van Staatsveiligheid.

Massale e-mails

'Eind maart bracht IPAC ons op de hoogte van de cyberaanval, de Chinese hackersgroep had blijkbaar massaal e-mails naar leden van IPAC gestuurd', zegt Van Hoof aan De Tijd.

De hackers zouden lid zijn van APT31, een groep Chinese hackers die zich richtten op politici en experts die werken rond buitenlands beleid. Eerder ondernam de groep al cyberaanvallen tegen het Witte Huis en de Amerikaanse Senaat.

Volgens het FBI-rapport onderschepten de Chinezen zeker de IP-adressen van de laptops, waardoor de locatie van de laptops steeds bekend was voor hen. Verder is niet duidelijk welke informatie de cyberaanval onderschepte. 'Het is alles of niets, zegt de Staatsveiligheid. Maar we moeten ervan uitgaan dat het alles is', zegt Van Hoof.

Van Hoof noemt die spionagepogingen niets nieuws. 'Ze doen alles om te demotiveren en desinformeren, daarvoor zoekt China altijd nieuwe tactieken.'

Intimidatie

Van Hoof voelde zich al meermaals geïntimideerd door het Chinese regime. Hoorzittingen van de Kamercommissie Buitenlandse Zaken over de situatie van de Oeigoeren moesten worden uitgesteld door plotse technische problemen. En ze ontving al vaker brieven van medewerkers van de Chinese ambassade in Brussel. 'Volgens hen speelde ik met vuur en vormde dat een bedreiging voor de relaties tussen België en China.'

Volgens de Chinese ambassade speelde ik met vuur en vormde dat een bedreiging voor de relaties tussen België en China. Els Van Hoof Voorzitster Kamercommissie Buitenlandse Zaken

Veiligheidsbureau

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) liet op X weten de zaakgelastigde van de Chinese ambassade ter verantwoording te roepen.

Van Hoof voelt zich niet beveiligd genoeg tegen cyberaanvallen in het parlement. Ze roept de Kamer op een veiligheidsbureau op te richten, zodat parlementsleden veiligheidsbriefings en updates over digitale veiligheid kunnen ontvangen. Minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) vindt dat een goed idee, zei hij in het VRT-programma 'Villa politica'. Zo'n veiligheidsadviseur kan werken met informatie die niet met alle parlementsleden kan worden gedeeld en kan de parlementsvoorzitter adviseren mochten bepaalde sancties nodig zijn.