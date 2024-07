Formateur Bart De Wever heeft een primeur bij zich als hij vanavond langsgaat op het paleis. Van de 28 miljard euro aan saneringen die op het programma staan, zal 14 miljard in centen worden gezocht via besparingen of belastingen. De andere helft moet er komen door een rem te zetten op de uitgaven en door de verdieneffecten van hervormingen.