De Vlaams-nationalisten kunnen er niet mee lachen dat Vooruit in Gent een coalitie afwijst. De bromance tussen N-VA-voorzitter Bart De Wever en Vooruit-kopman Conner Rousseau is over, en dat weegt ook op de federale formatie. 'Als een van de twee niet thuis geeft, stopt het helaas', klinkt het in de N-VA.