Het paleis houdt formateur Bart De Wever (N-VA) twee weken langer aan de slag. Zijn missie: met vier partijen werken aan een regeerakkoord, ook al hebben N-VA, MR, CD&V en Les Engagés samen slechts 69 van de 150 Kamerzetels. De gok is dat Vooruit of Open VLD dan later aansluiten.