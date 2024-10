Politie ontmantelt internationaal ransomware-netwerk

Marketing met video

De politiediensten verspreidden na de ontmanteling van het netwerk een video waarin ze duidelijk maken dat ze volledige toegang hebben tot de servers. Het filmpje toont de broncode, een lijst van klanten van de software en zelfs wachtwoorden. De video eindigt met een tekening van een paar geboeide handen met daaronder de tekst: 'We are looking forward to seeing you soon.'