Regeringsonderhandelingen gaan naar 'de kern van alles': arbeidsmarkt, pensioenen en fiscale hervorming

Vanaf maandag staat er federaal én Vlaams nog een stevige onderhandelingsronde op de agenda, alvorens een weekje verlof wordt ingelast. Formateur Bart De Wever gaat naar 'de kern van alles' in een nota over de arbeidsmarkt, de pensioenen en de fiscale hervorming. Vooruit en de christendemocraten vinden het echter 'niet evenwichtig genoeg', of zoals ze het in het Frans zeggen: 'Pas assez équilibré'.