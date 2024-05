Vluchtelingenorganisaties verzetten zich tegen Frontex-controles op Belgische bodem

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 11.11.11, Amnesty International en zeven andere middenveldorganisaties lanceren een oproep in de hoop de goedkeuring van de Frontex-wet in het federaal parlement te verhinderen. Ze vragen in een gezamenlijke mededeling, gericht aan parlementsleden, met aandrang donderdag in het federaal parlement tegen het wetsvoorstel te stemmen.